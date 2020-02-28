Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У метро Києва дозволили безкоштовно возити музичні інструменти

П'ятниця, 28 лютого 2020, 12:52
У метро Києва дозволили безкоштовно возити музичні інструменти

Київрада дозволила безкоштовне перевезення музичних інструментів у столичному метро.

Джерело: депутат Київради Вікторія Муха, яку цитує сайт держоргану

Деталі: Депутати міської ради внесли зміни до правил користування Київським метрополітеном. Відтепер дозволено безоплатно провозити у столичній підземці музичні інструменти в чохлах або іншій упаковці.

Пояснюється, що таке правило діяло з 1995 року, але під час затвердження нових норм сталася технічна помилка.

Пряма мова: "Після прийняття нових правил користування метрополітеном, до депутатського корпусу звертаються викладачі, студенти, музиканти щодо оплати за перевезення музичних інструментів. Для них — це не просто особиста річ, а невід'ємна частина викладацької практики та професійної діяльності.

Додаткові щоденні витрати на перевезення музичного інструменту в метро – це певний фінансових тягар. Сьогоднішнім нашим рішенням ми виправили цю прогалину".

Передісторія:

  • 12 листопада 2019 року Київрада прийняла нові правила метрополітену.
  • У столичному метро заборонили жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, гучно вмикати музику та грати на музичних інструментах. Окрім того, проведення масових заходів на станціях метро також під забороною.
  • Для безпечного пересування пасажирів із вадами зору, дозволяється проїзд із собакою-поводирем. Тварина повинна мати ошийник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену.
  • Спортивне спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди тощо) перевозяться виключно в чохлах. Також належна упаковка потрібна для садового інвентаря, саджанців, риболовних снастей.

Українська правда
Теми: метроКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
метро
У Харкові дерусифікували станцію метро
У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування
Київське метро відновило роботу після загибелі жінки під потягом
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: