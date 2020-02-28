У метро Києва дозволили безкоштовно возити музичні інструменти

Київрада дозволила безкоштовне перевезення музичних інструментів у столичному метро.

Джерело: депутат Київради Вікторія Муха, яку цитує сайт держоргану

Деталі: Депутати міської ради внесли зміни до правил користування Київським метрополітеном. Відтепер дозволено безоплатно провозити у столичній підземці музичні інструменти в чохлах або іншій упаковці.

Пояснюється, що таке правило діяло з 1995 року, але під час затвердження нових норм сталася технічна помилка.

Пряма мова: "Після прийняття нових правил користування метрополітеном, до депутатського корпусу звертаються викладачі, студенти, музиканти щодо оплати за перевезення музичних інструментів. Для них — це не просто особиста річ, а невід'ємна частина викладацької практики та професійної діяльності.

Додаткові щоденні витрати на перевезення музичного інструменту в метро – це певний фінансових тягар. Сьогоднішнім нашим рішенням ми виправили цю прогалину".

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