У метро Києва дозволили безкоштовно возити музичні інструменти
Київрада дозволила безкоштовне перевезення музичних інструментів у столичному метро.
Джерело: депутат Київради Вікторія Муха, яку цитує сайт держоргану
Деталі: Депутати міської ради внесли зміни до правил користування Київським метрополітеном. Відтепер дозволено безоплатно провозити у столичній підземці музичні інструменти в чохлах або іншій упаковці.
Пояснюється, що таке правило діяло з 1995 року, але під час затвердження нових норм сталася технічна помилка.
Пряма мова: "Після прийняття нових правил користування метрополітеном, до депутатського корпусу звертаються викладачі, студенти, музиканти щодо оплати за перевезення музичних інструментів. Для них — це не просто особиста річ, а невід'ємна частина викладацької практики та професійної діяльності.
Додаткові щоденні витрати на перевезення музичного інструменту в метро – це певний фінансових тягар. Сьогоднішнім нашим рішенням ми виправили цю прогалину".
Передісторія:
- 12 листопада 2019 року Київрада прийняла нові правила метрополітену.
- У столичному метро заборонили жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, гучно вмикати музику та грати на музичних інструментах. Окрім того, проведення масових заходів на станціях метро також під забороною.
- Для безпечного пересування пасажирів із вадами зору, дозволяється проїзд із собакою-поводирем. Тварина повинна мати ошийник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену.
- Спортивне спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди тощо) перевозяться виключно в чохлах. Також належна упаковка потрібна для садового інвентаря, саджанців, риболовних снастей.