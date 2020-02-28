У метро Києва дозволили безкоштовно возити музичні інструменти

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:52

Київрада дозволила безкоштовне перевезення музичних інструментів у столичному метро.

Джерело: депутат Київради Вікторія Муха, яку цитує сайт держоргану

Деталі: Депутати міської ради внесли зміни до правил користування Київським метрополітеном. Відтепер дозволено безоплатно провозити у столичній підземці музичні інструменти в чохлах або іншій упаковці.

Пояснюється, що таке правило діяло з 1995 року, але під час затвердження нових норм сталася технічна помилка.

Пряма мова: "Після прийняття нових правил користування метрополітеном, до депутатського корпусу звертаються викладачі, студенти, музиканти щодо оплати за перевезення музичних інструментів. Для них — це не просто особиста річ, а невід'ємна частина викладацької практики та професійної діяльності.

Додаткові щоденні витрати на перевезення музичного інструменту в метро – це певний фінансових тягар. Сьогоднішнім нашим рішенням ми виправили цю прогалину".

Передісторія:

  • 12 листопада 2019 року Київрада прийняла нові правила метрополітену.
  • У столичному метро заборонили жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, гучно вмикати музику та грати на музичних інструментах. Окрім того, проведення масових заходів на станціях метро також під забороною.
  • Для безпечного пересування пасажирів із вадами зору, дозволяється проїзд із собакою-поводирем. Тварина повинна мати ошийник, намордник, спеціальне посвідчення та пройти навчання в умовах метрополітену.
  • Спортивне спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди тощо) перевозяться виключно в чохлах. Також належна упаковка потрібна для садового інвентаря, саджанців, риболовних снастей.

Українська правда
Теми: метро Київ


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