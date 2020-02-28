Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В метро Киева разрешили бесплатно возить музыкальные инструменты

Пятница, 28 февраля 2020, 12:52
В метро Киева разрешили бесплатно возить музыкальные инструменты

Киевсовет разрешил бесплатную перевозку музыкальных инструментов в столичном метро.

Источник: депутат Киевсовета Виктория Муха, которую цитирует сайт госоргана

Детали: Депутаты городского совета внесли изменения в правила пользования Киевским метрополитеном. Отныне разрешено бесплатно провозить в столичной подземке музыкальные инструменты в чехлах или другой упаковке.

Объясняется, что такое правило действовало с 1995 года, но при утверждении новых норм произошла техническая ошибка.

Прямая речь: "После принятия новых правил пользования метрополитеном, к депутатскому корпусу обращаются преподаватели, студенты, музыканты по оплате за перевозку музыкальных инструментов. Для них – это не просто личная вещь, а неотъемлемая часть преподавательской практики и профессиональной деятельности.

Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро – это определенное финансовое бремя. Сегодняшним нашим решением мы исправили этот пробел".

Предыстория:

  • 12 ноября 2019 года Киевсовет принял новые правила метрополитена.
  • В столичном метро запретили попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Кроме того, проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом.
  • Для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения, разрешается проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.
  • Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) перевозятся исключительно в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.

Украинская правда
Темы: метроКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
метро
В Харькове дерусифицировали станцию метро
В столичном метро временно не работают терминалы самообслуживания
Киевское метро возобновило работу после гибели женщины под поездом
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: