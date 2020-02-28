В метро Киева разрешили бесплатно возить музыкальные инструменты

Киевсовет разрешил бесплатную перевозку музыкальных инструментов в столичном метро.

Источник: депутат Киевсовета Виктория Муха, которую цитирует сайт госоргана

Детали: Депутаты городского совета внесли изменения в правила пользования Киевским метрополитеном. Отныне разрешено бесплатно провозить в столичной подземке музыкальные инструменты в чехлах или другой упаковке.

Объясняется, что такое правило действовало с 1995 года, но при утверждении новых норм произошла техническая ошибка.

Прямая речь: "После принятия новых правил пользования метрополитеном, к депутатскому корпусу обращаются преподаватели, студенты, музыканты по оплате за перевозку музыкальных инструментов. Для них – это не просто личная вещь, а неотъемлемая часть преподавательской практики и профессиональной деятельности.

Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро – это определенное финансовое бремя. Сегодняшним нашим решением мы исправили этот пробел".

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