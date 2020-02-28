В метро Киева разрешили бесплатно возить музыкальные инструменты

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Пятница, 28 февраля 2020, 13:52

Киевсовет разрешил бесплатную перевозку музыкальных инструментов в столичном метро.

Источник: депутат Киевсовета Виктория Муха, которую цитирует сайт госоргана

Детали: Депутаты городского совета внесли изменения в правила пользования Киевским метрополитеном. Отныне разрешено бесплатно провозить в столичной подземке музыкальные инструменты в чехлах или другой упаковке.

Объясняется, что такое правило действовало с 1995 года, но при утверждении новых норм произошла техническая ошибка.

Прямая речь: "После принятия новых правил пользования метрополитеном, к депутатскому корпусу обращаются преподаватели, студенты, музыканты по оплате за перевозку музыкальных инструментов. Для них – это не просто личная вещь, а неотъемлемая часть преподавательской практики и профессиональной деятельности.

Дополнительные ежедневные расходы на перевозку музыкального инструмента в метро – это определенное финансовое бремя. Сегодняшним нашим решением мы исправили этот пробел".

Предыстория:

  • 12 ноября 2019 года Киевсовет принял новые правила метрополитена.
  • В столичном метро запретили попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Кроме того, проведение массовых мероприятий на станциях метро также под запретом.
  • Для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения, разрешается проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.
  • Спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) перевозятся исключительно в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.

Украинская правда
Темы: метро Киев


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