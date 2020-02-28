Переслідували кримчан: двом "самооборонцям" повідомили про підозру

Поліція АР Крим повідомила про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "самооборона Криму".

Джерело: ГУНП в АР Крим та Севастополі

Деталі: Їм інкримінують захоплення та блокування адміністративних будівель, зокрема Верховної Ради АР Крим у Сімферополі, а також будівель військових частин та прикордонного Управління. Один з них створив та очолив загін козаків, який увійшли до складу незаконного збройного формування так званої "самооборони Криму".

Підозрювані підтримували окупацію Криму, протягом лютого-березня 2014 захоплювали будівлю Верховної Ради АР Крим у Сімферополі, затримували проукраїнських мешканців автономії. Внаслідок їхніх дій загинуло троє людей.

"Самооборонців" обвинувачують за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України - створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань.

Джерела УП повідомляють, що про підозру повідомили "отаману кримських козаків" - Юрченку Сергію Миколайовичу, 22.04.1975 р.н. та "самооборонцю" - Долгію Анатолію Васильовичу, 11.12.1964 р.н.

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