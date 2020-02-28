Переслідували кримчан: двом "самооборонцям" повідомили про підозру
Поліція АР Крим повідомила про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "самооборона Криму".
Джерело: ГУНП в АР Крим та Севастополі
Деталі: Їм інкримінують захоплення та блокування адміністративних будівель, зокрема Верховної Ради АР Крим у Сімферополі, а також будівель військових частин та прикордонного Управління. Один з них створив та очолив загін козаків, який увійшли до складу незаконного збройного формування так званої "самооборони Криму".
Підозрювані підтримували окупацію Криму, протягом лютого-березня 2014 захоплювали будівлю Верховної Ради АР Крим у Сімферополі, затримували проукраїнських мешканців автономії. Внаслідок їхніх дій загинуло троє людей.
"Самооборонців" обвинувачують за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України - створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань.
Джерела УП повідомляють, що про підозру повідомили "отаману кримських козаків" - Юрченку Сергію Миколайовичу, 22.04.1975 р.н. та "самооборонцю" - Долгію Анатолію Васильовичу, 11.12.1964 р.н.
Нагадаємо:
- У прокуратурі АР Крим повідомили, що 8 січня українські поліцейські та прикордонники затримали раніше розшукуваного учасника незаконного збройного формування "самооборона Криму".
- Херсонський міський суд задовольнив клопотання прокуратури та обрав вказаній особі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
- За даними УП, йшлося про уродженця міста Севастополь Антонова Івана Володимировича 1977 року народження.
- За даними СБУ, затриманий учасник так званої "самооборони Криму" у 2014 році брав участь у блокуванні українських військових об’єктів.
- Згодом його випустили під заставу.