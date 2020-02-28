Преследовали крымчан: двум "самооборонцам" сообщили о подозрении

Полиция АР Крым сообщила о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма".

Источник: ГУНП в АР Крым и в Севастополе

Детали: Им инкриминируют захват и блокирование административных зданий, в том числе Верховной Рады АР Крым в Симферополе, а также зданий военных частей и пограничного Управления. Один из подозреваемых создал и возглавил отряд казаков, который вошли в состав незаконного вооруженного формирования так называемой "самообороны Крыма".

Они поддерживали оккупацию Крыма, в течение февраля-марта 2014 захватывали здание Верховной Рады АР Крым в Симферополе, задерживали проукраинских жителей автономии. Вследствие их действий погибли три человека.

"Самооборонцев" обвиняют по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины - создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым непредвиденных законом вооруженных формирований.

Источники УП сообщают, что о подозрении сообщили "атаману крымских казаков" - Юрченко Сергею Николаевичу, 22.04.1975 г.р. и "самооборонцу" - Долгию Анатолию Васильевичу, 11.12.1964 г.р..

Напомним: