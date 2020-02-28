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У Порошенка розповіли про допит у ДБР: психологічні тести зі слідчими

П'ятниця, 28 лютого 2020, 16:52
У Порошенка розповіли про допит у ДБР: психологічні тести зі слідчими

Захист п’ятого президента України Петра Порошенка продовжує наполягати на тому, що слідчі Державного бюро розслідувань перебувають поза законом.

Джерело: адвокат Ігор Головань у коментарі журналістам після завершення слідчих дій у ДБР

Деталі: На виході з ДБР адвокати повідомили, що слідча ДБР Сергєєва, на допит до якої, згідно з рішенням Печерського райсуду Києва, доставити Порошенка – з 28 лютого перебуває у відпустці.

Крім цього захист продовжує наполягати, що це юрисдикція не Печерського суду, а Шевченківського. Головань розповів, що велику частину допиту в ДБР захист присвятив "психологічним тестам зі слідчими".

Пряма мова: "Був цікавий такий захід: досить велику частину так званих допитів ми присвятили таким психологічним тестам. Ми намагалися з’ясувати у слідчих ДБР, чи розуміють вони, де вони знаходяться в просторі, в якому районі міста Києва. Вони вперто уникали відповіді на це запитання і таки уникли.

Потім ми намагалися з’ясувати, чи розуміють вони, хто вони, тому що ми знаємо, що відповідно до указу президента від 5 лютого було затверджено організаційну структуру ДБР, відповідно до якої в управлінні ДБР створені слідчі підрозділи Головне слідче управління і управління в справах Майдану.

Нам відомо з документів за підписом т.в.о керівника ДБР Венедіктової, що ці управління не створені, відповідно указ не виконано, навіть не затверджено штатний розпис. Це означає, що слідчі ДБР – поза законом.

Вони не перебувають у складі встановлених законом органів досудового розслідування. На це питання жоден зі слідчих також відповіді чіткої не дав. Тобто ми маємо, що слідчі ДБР не знають хто вони і де вони".

Додатково: Про результати п’ятничного візиту до ДБР адвокати спілкувались із журналістами на ґанку установи вже без Порошенка.

Що передувало: Вранці 28 лютого п’ятий президент Петро Порошенко прийшов до Державного бюро розслідувань, де мав відбутися його допит. Його супроводжувала група підтримки.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоДБР
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