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У Порошенко рассказали о допросе в ГБР: психологические тесты со следователями

Пятница, 28 февраля 2020, 16:52
У Порошенко рассказали о допросе в ГБР: психологические тесты со следователями

Защита пятого президента Украины Петра Порошенко продолжает настаивать на том, что следователи Государственного бюро расследований находятся вне закона.

Источник: адвокат Игорь Головань в комментарии журналистам после завершения следственных действий в ГБР

Детали: На выходе из ГБР адвокаты сообщили, что следователь ГБР Сергеева, на допрос в которой, согласно решению Печерского райсуда Киева, должны были доставить Порошенко - с 28 февраля находится в отпуске.

Кроме этого защита продолжает настаивать, что это юрисдикция не Печерского суда, а Шевченковского. Головань рассказал, что большую часть допроса в ГБР защита посвятила "психологическим тестам со следователями".

Прямая речь: "Было интересное такое мероприятие: довольно большую часть так называемых допросов мы посвятили неким психологическим тестам. Мы пытались выяснить у следователей ГБР, понимают ли они, где они находятся в пространстве, в каком районе города Киева. Они упорно уходили от ответа на этот вопрос.

Затем мы пытались выяснить, понимают ли они, кто они, потому что мы знаем, что в соответствии с указом президента от 5 февраля, была утверждена организационная структура ГБР, согласно которой в управлении ГБР созданы следственные подразделения Главное следственное управление и управление по делам Майдана .

Нам известно из документов за подписью в.и.о. руководителя ГБР Венедиктовой, что эти управления не созданы, соответственно указ не выполнен, даже не утверждено штатное расписание. Это означает, что следователи ГБР - вне закона.

Они не находятся в составе установленных законом органов досудебного расследования. На этот вопрос ни один из следователей также ответа четкого не дал. То есть мы имеем, что следователи ГБР не знают кто они и где они".

Дополнительно: О результатах пятничного визита в ГБР адвокаты общались с журналистами на крыльце учреждения уже без Порошенко.

Что предшествовало: Утром 28 февраля пятый президент Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, где должен был состояться его допрос. Его сопровождала группа поддержки.

Валентина Романенко, УП
Темы: ПорошенкоГБР
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