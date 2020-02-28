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Росгвардія до 9 травня закуповує наклейки на автомобілі "На Берлін"

П'ятниця, 28 лютого 2020, 17:13
Росгвардія до 9 травня закуповує наклейки на автомобілі На Берлін

Управління Російської гвардії в Новосибірській області планує закупити до 9 травня наклейки з написом "На Берлін" для своїх службових автомобілів.

Джерело: російське видання "Відкриті медіа"

Деталі: Наклейки виявили в переліку запасних частин і аксесуарів в технічній документації до аукціону на обслуговування автомобілів та спецтехніки служби.

Аукціон був оголошений управлінням 28 лютого, початкова ціна контракту становить 800 тысяч рублів.

Наклейка до 9 травня "На Берлін" повинна коштувати не дорожче 436 рублів, вказано в документації аукціону.

Згідно з документами, підрядник повинен буде обслуговувати кілька десятків моделей автотранспорту.

 
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Крім вантажного транспорту і спецтехніки національної гвардії, в переліку є і легкові автомобілі. Серед них автомобілі німецьких марок: наприклад, пікап Volkswagen 2H Amarok і мінівен Volkswagen Multivan.

Видання вказує, що аукціон проходить "в рамках державного оборонного замовлення з метою забезпечення державної програми озброєння".

Нагадаємо: 

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"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяарміяісторія
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