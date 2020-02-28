Росгвардия к 9 мая закупает наклейки на автомобили "На Берлин"

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Пятница, 28 февраля 2020, 18:13

Управления Российской гвардии по Новосибирской области планирует закупить к 9 мая наклейки с надписью "На Берлин" для своих служебных автомобилей.

Источник: российское издание "Открытые медиа"

Детали: Наклейки обнаружили в перечне запасных частей и аксессуаров в технической документации к аукциону на обслуживание автомобилей и спецтехники службы.

Аукцион был объявлен управлением 28 февраля, начальная цена контракта составляет 800 тысяч рублей.

Наклейка к 9 мая "На Берлин" должна стоить не дороже 436 рублей, указано в документации аукциона.

Согласно документам, подрядчик должен будет обслуживать несколько десятков моделей автотранспорта.

 

Кроме грузового транспорта и спецтехники национальной гвардии, в списке есть и легковые автомобили. Среди них автомобили немецких марок: например, пикап Volkswagen 2H Amarok и минивэн Volkswagen Multivan.

Издание указывает, что аукцион проходит "в рамках государственного оборонного заказа в целях обеспечения государственной программы вооружения".

Напомним

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Темы: Росcия армия история


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