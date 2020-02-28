Зеленський просить Раду позачергово розглянути питання Кабміну

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П'ятниця, 28 лютого 2020, 20:40

Президент Володимир Зеленський скерував голові парламенту Дмитру Разумкову листа з вимогою скликати позачергове засідання парламенту, на якому можуть розглянути питання щодо уряду.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський просить включити до порядку денного засідання питання щодо розгляду декількох проектів законів та щодо Кабінету міністрів.

Крім того, президент просить заслухати звіт про діяльність правоохоронних органів.

Передісторія: 28 лютого стало відомо, що Верховна Рада збереться на вимогу президента Володимира Зеленського о 16 годині 4 березня.

За даними УП, на засіданні можуть розглядати кадрові питання – деталі узгодять на зібранні фракції "Слуга народу".

Один із депутатів "Слуги народу" зазначив: "У депутатському чаті повідомили, що питання на розгляді - кадрові зміни. Попросили не планувати нічого до вечора".

За словами іншого співрозмовника в СН, засідання фракції "швидше за все буде у вівторок вранці, поки рішень немає".

Водночас, декілька джерел у керівництві "Слуги народу" на запитання, чи відправлять у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука, відповіли: "Рішення немає, прем‘єра ймовірно ще залишимо".

Крім того, співрозмовник, наближений до Кабінету міністрів, повідомив, що на заміну Гончарука можуть поставити віцепрем’єра Дениса Шмигаля як виконувача обов'язків прем‘єр-міністра. За його словами, "кадрові перестановки президент обговорить з урядом на закритій нараді".

Українська правда


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