Зеленский просит Раду вне очереди рассмотреть вопрос Кабмина

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Пятница, 28 февраля 2020, 20:40

Президент Владимир Зеленский направил председателю парламента Дмитрию Разумкова письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента, на котором могут рассмотреть вопрос о правительства.

ИсточникОфис президента

Детали: Зеленский просит включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинету министров.

Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Предыстория: 28 февраля стало известно, что Верховная Рада соберется по требованию президента Владимира Зеленского в 16 часов 4 марта.

По данным УП, на заседании, возможно, будут рассматривать кадровые вопросы – детали согласуют на собрании фракции "Слуга народа".

Один из депутатов "Слуги народа" отметил: "В депутатском чате сообщили, что вопрос на рассмотрении - кадровые изменения. Попросили не планировать ничего до вечера".

По словам другого собеседника в СН, заседание фракции "скорее всего будет во вторник утром, пока решений нет".

В то же время, несколько источников в руководстве "Слуги народа" на вопрос, отправят ли в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, ответили: "Решения нет, премьера вероятно еще оставим".

Кроме того, источник, близкий к Кабминету министров, сообщил, что Гончарука могут заменить вице-премьером Денисом Шмыгалем в качестве исполняющего обязанности премьер-министра. По словам источника, "кадровые перестановки президент обсудит с правительством на закрытом совещании".

Украинская правда


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