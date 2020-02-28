Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем'єр-ліга: орендований у "Динамо" гравець знищив киян у Дніпрі

П'ятниця, 28 лютого 2020, 20:10
Прем'єр-ліга: орендований у Динамо гравець знищив киян у Дніпрі
Фото: СК Дніпро-1

Київське Динамо зазнало сенсаційної поразки у матчі 20 туру української Прем`єр-ліги з Дніпром-1.

Підопічні Олексія Михайличенка програли з рахунком 1:3.

Три м`ячі у ворота киян забив Владислав Супряга, який є гравцем Динамо і грає за Дніпро-1 в оренді.

Головний арбітр матчу Катерина Монзуль після перегляду VAR двічі змінювала свої попередні рішення.

На шостій хвилині Віталій Буяльський грубо зіграв проти Юрія Вакулка. Монзуль пішла дивитися VAR і показала пряму червону картку гравцю Динамо.

Після вилучення Динамо не стало грати гірше, і перевага у дніпрян в одного гравця не була помітною.

У киян на 16-й хвилині вийшов гарний удар у Назарія Русина - надійно зіграв воротар господарів поля. У гравців Дніпра-1 було кілька ударів у площину воріт Динамо, але вони не стали проблемою для Георгія Бущана.

На 41-й хвилині після удару Олександра Караваєва м`яч влучив у поперечку воріт дніпрян.

У доданий до першого тайму час знову на перший план виходить VAR.

У боротьбі із Сергієм Кравченком у штрафній Дніпра-1 падає Русин, і Монзуль спочатку показує динамівцю картку за симуляцію. Після перегляду VAR Монзуль скасовує попередження Русину і ставить пенальті у ворота господарів поля. З 11 метрів Беньямін Вербич розвів воротаря і м`яч по різних кутках - 1:0.

На старті другого тайму Дніпро-1 додав в активності, хоча і без моментів біля воріт Динамо.

На 71-й хвилині перший момент біля воріт Динамо і - гол. Після прострілу з флангу Владислав Супряга пробив Бущана - 1:1.

На 74-й хвилині Монзуль урівнює склади, знову після перегляду VAR. Володимир Польовий грубо зіграв проти Караваєва. Арбітр спочатку показує гравцю Дніпра-1 жовту картку. І знову відеповтор з VAR переконує рефері змінити жовту картку на червону.

На 76-й та 79-й хвилині два поспіль моменти були у динамівців. Спочатку Юрчук відбив удар Вербича головою. Потім пробив головою Віктор Циганков - поруч з воротами.

На 82-й хвилині Супряга виводить дніпрян уперед, пробиши головою після подачі з кутового - 2:1.

На 90-й хвилині Супряга добив Динамо. Форвард Дніпра вийшов сам на сам із Бущаном і легко його переграв - 3:1.

 
Владислав Супряга
Фото: СК Дніпро-1

Микола Аврамчук, УП
Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: