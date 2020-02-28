Прем'єр-ліга: орендований у "Динамо" гравець знищив киян у Дніпрі

Київське Динамо зазнало сенсаційної поразки у матчі 20 туру української Прем`єр-ліги з Дніпром-1.

Підопічні Олексія Михайличенка програли з рахунком 1:3.

Три м`ячі у ворота киян забив Владислав Супряга, який є гравцем Динамо і грає за Дніпро-1 в оренді.

Головний арбітр матчу Катерина Монзуль після перегляду VAR двічі змінювала свої попередні рішення.

На шостій хвилині Віталій Буяльський грубо зіграв проти Юрія Вакулка. Монзуль пішла дивитися VAR і показала пряму червону картку гравцю Динамо.

Після вилучення Динамо не стало грати гірше, і перевага у дніпрян в одного гравця не була помітною.

У киян на 16-й хвилині вийшов гарний удар у Назарія Русина - надійно зіграв воротар господарів поля. У гравців Дніпра-1 було кілька ударів у площину воріт Динамо, але вони не стали проблемою для Георгія Бущана.

На 41-й хвилині після удару Олександра Караваєва м`яч влучив у поперечку воріт дніпрян.

У доданий до першого тайму час знову на перший план виходить VAR.

У боротьбі із Сергієм Кравченком у штрафній Дніпра-1 падає Русин, і Монзуль спочатку показує динамівцю картку за симуляцію. Після перегляду VAR Монзуль скасовує попередження Русину і ставить пенальті у ворота господарів поля. З 11 метрів Беньямін Вербич розвів воротаря і м`яч по різних кутках - 1:0.

На старті другого тайму Дніпро-1 додав в активності, хоча і без моментів біля воріт Динамо.

На 71-й хвилині перший момент біля воріт Динамо і - гол. Після прострілу з флангу Владислав Супряга пробив Бущана - 1:1.

На 74-й хвилині Монзуль урівнює склади, знову після перегляду VAR. Володимир Польовий грубо зіграв проти Караваєва. Арбітр спочатку показує гравцю Дніпра-1 жовту картку. І знову відеповтор з VAR переконує рефері змінити жовту картку на червону.

На 76-й та 79-й хвилині два поспіль моменти були у динамівців. Спочатку Юрчук відбив удар Вербича головою. Потім пробив головою Віктор Циганков - поруч з воротами.

На 82-й хвилині Супряга виводить дніпрян уперед, пробиши головою після подачі з кутового - 2:1.

На 90-й хвилині Супряга добив Динамо. Форвард Дніпра вийшов сам на сам із Бущаном і легко його переграв - 3:1.