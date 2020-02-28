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Премьер-лига: арендованный у "Динамо" игрок уничтожил киевлян в Днепре

Пятница, 28 февраля 2020, 20:10
Премьер-лига: арендованный у Динамо игрок уничтожил киевлян в Днепре

Киевское "Динамо" потерпело сенсационное поражение в матче 20 тура украинской Премьер-лиги с Днепром-1.

Подопечные Алексея Михайличенко проиграли со счетом 1:3.

Три мяча в ворота киевлян забил Владислав Супряга, который является игроком Динамо и играет за Днепр-1 в аренде.

Главный арбитр матча Екатерина Монзуль после просмотра VAR дважды меняла свои предыдущие решения.

На шестой минуте Виталий Буяльский грубо сыграл против Юрия Вакулко. Монзуль пошла смотреть VAR и показала прямую красную карточку игроку Динамо.

После удаления игрока Динамо не стало играть хуже, и преимущество у днепрян не было заметным. 

У киевлян на 16-й минуте вышел хороший удар Назария Русина – надежно сыграл вратарь хозяев поля. У игроков Днепра-1 было несколько ударов в створ ворот Динамо, но они не стали проблемой для Георгия Бущана.

На 41-й минуте после удара Александра Караваева мяч попал в перекладину ворот днепрян.

В добавленное к первому тайму время вновь на первый план выходит VAR.

В борьбе с Сергеем Кравченко в штрафной Днепра-1 падает Русин, и Монзуль сначала показывает динамовцу карточку за симуляцию. После просмотра VAR Монзуль отменяет предупреждение Русину и ставит пенальти в ворота хозяев поля. С 11 метров Беньямин Вербич развел вратаря и мяч по разным углам – 1:0.

На старте второго тайма Днепр-1 добавил в активности, хотя и без моментов у ворот Динамо.

На 71-й минуте первый момент у ворот Динамо и – гол. После прострела с фланга Владислав Супряга пробил Бущана – 1:1.

На 74-й минуте Монзуль уравнивает составы, снова после просмотра VAR. Владимир Полевой грубо сыграл против Караваева. Арбитр сначала показывает игроку Днепра-1 желтую карточку. И снова видеоповтор VAR убеждает рефери изменить карточку на красную.

На 76-й и 79-й минуте два момента подряд было у динамовцев. Сначала Юрчук отразил удар Вербича головой. Затем пробил головой Виктор Цыганков – рядом с воротами.

На 82-й минуте Супряга выводит днепрян вперед, пробив головой после подачи с углового – 2:1.

На 90-й минуте Супряга добил Динамо. Форвард Днепра вышел один на один с Бущаном и легко его переиграл –  3:1.

 
Владислав Супряга
Фото: СК Дніпро-1

Николай Аврамчук, УП
Темы: футбол
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