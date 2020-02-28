Суд повернув посаду люстрованому прокурору Києва
Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив на посаді прокурора Києва Сергія Юлдашева, якого звільнили у 2015 році згідно з законом про очищення влади.
Джерело: Єдиний реєстр судових рішень
Рішення суду: "Визнати протиправним та скасувати наказ генпрокурора від 23.03.2015 р. про звільнення з посади прокурора міста Києва.
Поновити на посаді прокурора міста Києва з 24 березня 2015 року.
Стягнути з прокуратури міста Києва суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу у розмірі 37 097 гривень з вирахуванням розміру обов`язкових платежів".
Деталі: Судді у своєму рішенні посилаються на тлумачення Європейського суду з прав людини: "Колегія суддів вважає, що звільнення з займаної посади, засноване на колективній відповідальності, без з`ясування конкретних виконуваних функцій та особистої участі особи (прокурора – ред.) в узурпації влади президентом України...не може бути визнано прийнятним у демократичному суспільстві".
Крім того, судді звернули увагу, що керівництво Генпрокуратури не перевіряло, чи Юлдашев вчиняв дії, спрямовані на узурпацію влади Віктором Януковичем, підрив нацбезпеки чи порушення прав людей.
Що передувало: Міністерство юстиції планує подати на розгляд парламенту законопроєкт, який створює комісію для розгляду скарг громадян щодо неправомірної люстрації.
Передісторія:
- 24 березня 2015 року прокурор Києва Сергій Юлдашев був звільнений згідно з законом про очищення влади. Юлдашев підпадав під люстрацію, бо у 2013-2014 роках був заступником прокурора Луганської області.
- 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення, за яким закон "Про очищення влади" порушив права українських чиновників.
- Суд вирішив, що закон застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.
- У січні 2020 року Україна оскаржила рішення ЄСПЛ, який визнав норми закону "Про очищення влади" порушенням Конвенції про захист прав людини.
- Велика палата Європейського суду не задовольнила запит української сторони. 25 лютого постанова ЄСПЛ набула чинності.