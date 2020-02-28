Суд повернув посаду люстрованому прокурору Києва

Дніпропетровський окружний адмінсуд поновив на посаді прокурора Києва Сергія Юлдашева, якого звільнили у 2015 році згідно з законом про очищення влади.

Джерело: Єдиний реєстр судових рішень

Рішення суду: "Визнати протиправним та скасувати наказ генпрокурора від 23.03.2015 р. про звільнення з посади прокурора міста Києва.

Поновити на посаді прокурора міста Києва з 24 березня 2015 року.

Стягнути з прокуратури міста Києва суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу у розмірі 37 097 гривень з вирахуванням розміру обов`язкових платежів".

Деталі: Судді у своєму рішенні посилаються на тлумачення Європейського суду з прав людини: "Колегія суддів вважає, що звільнення з займаної посади, засноване на колективній відповідальності, без з`ясування конкретних виконуваних функцій та особистої участі особи (прокурора – ред.) в узурпації влади президентом України...не може бути визнано прийнятним у демократичному суспільстві".

Крім того, судді звернули увагу, що керівництво Генпрокуратури не перевіряло, чи Юлдашев вчиняв дії, спрямовані на узурпацію влади Віктором Януковичем, підрив нацбезпеки чи порушення прав людей.

Що передувало: Міністерство юстиції планує подати на розгляд парламенту законопроєкт, який створює комісію для розгляду скарг громадян щодо неправомірної люстрації.

Передісторія: