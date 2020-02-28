Суд вернул должность люстрированному прокурору Киева

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Пятница, 28 февраля 2020, 21:55

Днепропетровский окружной админсуд восстановил в должности прокурора Киева Сергея Юлдашева, уволенного в 2015 году согласно закону об очищении власти.

Источник: Единый реестр судебных решений

Решение суда: "Признать противоправным и отменить приказ генпрокурора от 23.03.2015 г. об освобождении от должности прокурора города Киева.

Восстановить в должности прокурора города Киева с 24 марта 2015 года.

Взыскать с прокуратуры Киева сумму среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 37097 гривен за вычетом размера обязательных платежей".

Детали: Судьи в своем решении ссылаются на толкование Европейского суда по правам человека: "Коллегия судей считает, что освобождение от занимаемой должности, основанное на коллективной ответственности, без выяснения конкретных выполняемых функций и личного участия (прокурора - ред.) в узурпации власти президентом Украины...не может быть признано приемлемым в демократическом обществе".

Что предшествовало: Министерство юстиции планирует подать на рассмотрение парламента законопроект по созданию комиссии для рассмотрения жалоб граждан на неправомерную люстрацию.

Предыстория:

  • 24 марта 2015 года прокурор Киева Сергей Юлдашев был уволен согласно закону об очищении власти.
  • 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение, согласно которому закон "Об очищении власти" нарушил права украинских чиновников.
  • Суд решил, что закон применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на госслужбе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятия должностей в Компартии до 1991 года.
  • В январе 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ, признавшего нормы закона "Об очищении власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.
  • Большая палата Европейского суда не удовлетворила запрос украинской стороны. 25 февраля постановление ЕСПЧ вступило в силу.

Украинская правда
Темы: суд люстрация


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