Суд вернул должность люстрированному прокурору Киева
Днепропетровский окружной админсуд восстановил в должности прокурора Киева Сергея Юлдашева, уволенного в 2015 году согласно закону об очищении власти.
Источник: Единый реестр судебных решений
Решение суда: "Признать противоправным и отменить приказ генпрокурора от 23.03.2015 г. об освобождении от должности прокурора города Киева.
Восстановить в должности прокурора города Киева с 24 марта 2015 года.
Взыскать с прокуратуры Киева сумму среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 37097 гривен за вычетом размера обязательных платежей".
Детали: Судьи в своем решении ссылаются на толкование Европейского суда по правам человека: "Коллегия судей считает, что освобождение от занимаемой должности, основанное на коллективной ответственности, без выяснения конкретных выполняемых функций и личного участия (прокурора - ред.) в узурпации власти президентом Украины...не может быть признано приемлемым в демократическом обществе".
Кроме того, судьи обратили внимание, что руководство Генпрокуратуры не проверяло, совершал ли Юлдашев действия, направленные на узурпацию власти Виктором Януковичем, подрыв национальной безопасности или нарушение прав людей.
Что предшествовало: Министерство юстиции планирует подать на рассмотрение парламента законопроект по созданию комиссии для рассмотрения жалоб граждан на неправомерную люстрацию.
Предыстория:
- 24 марта 2015 года прокурор Киева Сергей Юлдашев был уволен согласно закону об очищении власти. Юлдашев подпадал под люстрацию, потому что в 2013-2014 был зампрокурора Луганской области.
- 17 октября 2019 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение, согласно которому закон "Об очищении власти" нарушил права украинских чиновников.
- Суд решил, что закон применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на госслужбе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятия должностей в Компартии до 1991 года.
- В январе 2020 года Украина обжаловала решение ЕСПЧ, признавшего нормы закона "Об очищении власти" нарушением Конвенции о защите прав человека.
- Большая палата Европейского суда не удовлетворила запрос украинской стороны. 25 февраля постановление ЕСПЧ вступило в силу.