Суд вернул должность люстрированному прокурору Киева

Днепропетровский окружной админсуд восстановил в должности прокурора Киева Сергея Юлдашева, уволенного в 2015 году согласно закону об очищении власти.

Источник: Единый реестр судебных решений

Решение суда: "Признать противоправным и отменить приказ генпрокурора от 23.03.2015 г. об освобождении от должности прокурора города Киева.

Восстановить в должности прокурора города Киева с 24 марта 2015 года.

Взыскать с прокуратуры Киева сумму среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 37097 гривен за вычетом размера обязательных платежей".

Детали: Судьи в своем решении ссылаются на толкование Европейского суда по правам человека: "Коллегия судей считает, что освобождение от занимаемой должности, основанное на коллективной ответственности, без выяснения конкретных выполняемых функций и личного участия (прокурора - ред.) в узурпации власти президентом Украины...не может быть признано приемлемым в демократическом обществе".

Что предшествовало: Министерство юстиции планирует подать на рассмотрение парламента законопроект по созданию комиссии для рассмотрения жалоб граждан на неправомерную люстрацию.

Предыстория: