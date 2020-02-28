Суд вернул должность люстрированному прокурору Киева

Днепропетровский окружной админсуд восстановил в должности прокурора Киева Сергея Юлдашева, уволенного в 2015 году согласно закону об очищении власти.

Источник: Единый реестр судебных решений

Решение суда: "Признать противоправным и отменить приказ генпрокурора от 23.03.2015 г. об освобождении от должности прокурора города Киева.

Восстановить в должности прокурора города Киева с 24 марта 2015 года.

Взыскать с прокуратуры Киева сумму среднего заработка за время вынужденного прогула в размере 37097 гривен за вычетом размера обязательных платежей".

Детали: Судьи в своем решении ссылаются на толкование Европейского суда по правам человека: "Коллегия судей считает, что освобождение от занимаемой должности, основанное на коллективной ответственности, без выяснения конкретных выполняемых функций и личного участия (прокурора - ред.) в узурпации власти президентом Украины...не может быть признано приемлемым в демократическом обществе".

Кроме того, судьи обратили внимание, что руководство Генпрокуратуры не проверяло, совершал ли Юлдашев действия, направленные на узурпацию власти Виктором Януковичем, подрыв национальной безопасности или нарушение прав людей.

Что предшествовало: Министерство юстиции планирует подать на рассмотрение парламента законопроект по созданию комиссии для рассмотрения жалоб граждан на неправомерную люстрацию.

Предыстория: