Коронавірус в Італії: українське консульство в Мілані відновлює прийом громадян

Генеральне консульство України в Мілані відновить прийом громадян за попереднім записом з 2 березня.

Джерело: ГКУ в Мілані у Facebook

Деталі: Повідомляється, що українці, які були записані на 25, 27 та 28 лютого, будуть прийматись в індивідуальному порядку окремо від загального запису. З кожним громадянином співробітники консульства узгодять час і день прийому.

Водночас у генконсульстві закликали дотримуватись рекомендацій італійських санітарних служб щодо запобігання подальшому розповсюдженню коронавірусу.

"У приміщенні Генерального консульства не створювати натовп, дотримуватися необхідної дистанції при спілкуванні з відвідувачами та працівниками консульства, активно користуватися дезінфікуючими засобами для рук, при можливості - медичними масками та гумовими рукавицями", – зазначили в повідомленні.

Що передувало: 24 лютого генконсульство України в Мілані повідомило про зупинку прийому громадян і видачі документів.

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