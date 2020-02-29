Коронавірус в Італії: українське консульство в Мілані відновлює прийом громадян
Генеральне консульство України в Мілані відновить прийом громадян за попереднім записом з 2 березня.
Джерело: ГКУ в Мілані у Facebook
Деталі: Повідомляється, що українці, які були записані на 25, 27 та 28 лютого, будуть прийматись в індивідуальному порядку окремо від загального запису. З кожним громадянином співробітники консульства узгодять час і день прийому.
Водночас у генконсульстві закликали дотримуватись рекомендацій італійських санітарних служб щодо запобігання подальшому розповсюдженню коронавірусу.
"У приміщенні Генерального консульства не створювати натовп, дотримуватися необхідної дистанції при спілкуванні з відвідувачами та працівниками консульства, активно користуватися дезінфікуючими засобами для рук, при можливості - медичними масками та гумовими рукавицями", – зазначили в повідомленні.
Що передувало: 24 лютого генконсульство України в Мілані повідомило про зупинку прийому громадян і видачі документів.
Нагадаємо:
- 21 людина, у якої був виявлений новий коронавірус, померла, і 821 особа заразилася ним в Італії, заявив глава Департаменту цивільного захисту країни у п'ятницю.