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Коронавирус в Италии: украинское консульство в Милане начнет прием граждан

Пятница, 28 февраля 2020, 23:25
Коронавирус в Италии: украинское консульство в Милане начнет прием граждан

Генеральное консульство Украины в Милане восстановит прием граждан по предварительной записи со 2 марта.

Источник: ГКУ в Милане в Facebook

Детали: Сообщается, что украинцы, которые были записаны на 25, 27 и 28 февраля, будут приниматься в индивидуальном порядке отдельно от общей записи. С каждым гражданином сотрудники консульства согласуют время и день приема.

В то же время в генконсульстве призвали следовать рекомендациям итальянских санитарных служб по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.

"В помещении Генерального консульства не создавать толпу, соблюдать необходимую дистанцию ​​при общении с посетителями и работниками консульства, активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, при возможности - медицинскими масками и резиновыми перчатками", – отметили в сообщении.

Что предшествовало: 24 февраля генконсульство Украины в Милане сообщило об остановке приема граждан и выдачи документов.

Напомним:

  • 21 человек, у которого был обнаружен новый коронавирус, умерла, и 821 человек заразился им в Италии, заявил глава Департамента гражданской защиты страны в пятницу.

Украинская правда
Темы: Италиякоронавирус
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