Арахамія про зміни в уряді: Призначення Тігіпка не буде

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Субота, 29 лютого 2020, 01:51

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня будуть розглянуті кадрові зміни в Кабміні. 

Джерело: Арахамія в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" 

Пряма мова: "Дійсно, в Кабміні зараз є такі вимоги, що наближається економічна криза нібито, є ознаки. Є можливість епідемії коронавірусу і треба Кабмін перетворити, фактично, в штаб. 

Для того, щоб він став штабом, треба зробити декілька кадрових рішень, в тому числі. Ми хочемо посилити Кабмін, зробити його більш оперативнішим, більш досвідченим і таке інше... Когось долучити та когось вилучити, в тому числі".

Деталі: Водночас, зазначив голова фракції, кандидатура бізнесмена Сергія Тігіпко не буде розглядатись на посаду очільника уряду. "Ні, цього не буде", – відповів на запитання Арахамія. 

Також він відмовився називати будь-які прізвища осіб, кого можуть призначити до нового складу Кабміну, хоча підтвердив, що йому відомі ці зміни.  "Коли ви оголосите будь-яке прізвище — на людину ллється стільки бруду, що я просто не хочу навіть людину так підставляти під ризики", – пояснив "слуга". 

Окрім того, парламент має також розглянути законопроєкти, які блокуються розглядом "земельних правок". У блокуванні роботи Верховної Ради глава фракції звинуватив фракцію Опозиційна платформа "За життя. Очікується також звітування правоооронців перед нардепами.

Що передувало: 28 лютого стало відомо, що Верховна Рада збереться на вимогу президента Володимира Зеленського о 16 годині 4 березня.

За даними УП, на засіданні можуть розглядати кадрові питання – деталі узгодять на зібранні фракції "Слуга народу". В Офісі президента повідомили, що на засіданні можуть розглянути питання щодо уряду.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Арахамія Кабінет міністрів Тігіпко


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