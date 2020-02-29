На Донбасі військовий отримав поранення – ООС

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Субота, 29 лютого 2020, 07:10

28 лютого російські найманці 8 разів відкривали вогонь. У результаті обстрілів один боєць зазнав поранення. 

Джерело: звіт ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також була відмічена робота снайперської пари."

Деталі: Ворог вів обстріли біля Водяного, Пищевика, Лебединського, Новотроїцького, Новотошківського та Оріхового. 

"Вчора, 28 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо:

  • 27 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Теми: Донбас ООС Об'єднані сили на Донбасі


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