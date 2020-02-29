На Донбасі військовий отримав поранення – ООС
28 лютого російські найманці 8 разів відкривали вогонь. У результаті обстрілів один боєць зазнав поранення.
Джерело: звіт ООС
Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також була відмічена робота снайперської пари."
Деталі: Ворог вів обстріли біля Водяного, Пищевика, Лебединського, Новотроїцького, Новотошківського та Оріхового.
"Вчора, 28 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
- 27 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.