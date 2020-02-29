На Донбассе военный получил ранение – ООС

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Суббота, 29 февраля 2020, 07:10

28 февраля российские наемники 8 раз открывали огонь. В результате обстрелов один боец получил ранение.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары. "

Детали: Враг вел обстрелы у Водяного, Пищевика, Лебединского, Новотроицкого, Новотошковского и Орехово.

"Вчера, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 27 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


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