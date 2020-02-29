У МВФ заявили про істотний прогрес після поїздки в Україну

1100 переглядів
Субота, 29 лютого 2020, 08:56

Команда фахівців МВФ досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив і продовжить дискусію найближчими днями, повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Люнгмана в суботу

Дослівно: "Команда фахівців МВФ, які відвідали Київ, досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання і забезпечення стабільності. Дискусії триватимуть найближчими днями".

Що передувало: Група експертів МВФ під керівництвом глави місії в Україні Рона ван Родена розпочала роботу в Києві 20 лютого і пропрацювала близько тижня.

Теми: МВФ економіка міжнародні відносини


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна завершує роботу над вимогами МВФ щодо нової програми — НБУ 26 лютого 2020, 16:00
Україна завершує роботу над вимогами МВФ щодо нової програми – НБУ 26 лютого 2020, 15:27
Поляки стали багатшими за португальців, українці обігнали мароканців — МВФ 25 лютого 2020, 12:33
Усі новини
Головні новини
Пристайко не виключає своєї відставки
Арахамія про зміни в уряді: Призначення Тігіпка не буде
Коронавірус: У Франції радять не потискати руки при зустрічі
Суд повернув посаду люстрованому прокурору Києва
Усі новини
дослідження

Чверть українців відмовляються від лікування через брак коштів

Фото

Коли земні пейзажі здаються нудними: неймовірні фото підводного світу

ТаблоID

Як змінилися зірки серіалу "Дикий янгол"