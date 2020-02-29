У МВФ заявили про істотний прогрес після поїздки в Україну

Команда фахівців МВФ досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив і продовжить дискусію найближчими днями, повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Люнгмана в суботу

Дослівно: "Команда фахівців МВФ, які відвідали Київ, досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання і забезпечення стабільності. Дискусії триватимуть найближчими днями".

Що передувало: Група експертів МВФ під керівництвом глави місії в Україні Рона ван Родена розпочала роботу в Києві 20 лютого і пропрацювала близько тижня.