В МВФ заявили о существенном прогрессе после поездки в Украину

Команда специалистов МВФ достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив и продолжит дискуссию в ближайшие дни, сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Люнгмана в субботу

Дословно: "Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни".

Что предшествовало: Группа экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве 20 февраля и проработала около недели.