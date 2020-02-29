В МВФ заявили о существенном прогрессе после поездки в Украину

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Суббота, 29 февраля 2020, 08:56

Команда специалистов МВФ достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив и продолжит дискуссию в ближайшие дни, сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Люнгмана в субботу

Дословно: "Команда специалистов МВФ, которые посетили Киев, достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни".

Что предшествовало: Группа экспертов МВФ под руководством главы миссии в Украине Рона ван Родена начала работу в Киеве 20 февраля и проработала около недели.

Темы: МВФ экономика международные отношения


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