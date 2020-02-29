Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українцям радять уникати деяких регіонів Франції через коронавірус

Субота, 29 лютого 2020, 10:34
Українцям радять уникати деяких регіонів Франції через коронавірус

Посольство України у Франції рекомендує українцям, які належать до найбільш уразливих категорій, уникати регіонів, де зафіксовані випадки коронавірусу Covid-19.

Джерело: сайт МЗС

Дослівно: "У зв'язку зі збільшенням на території Франції кількості випадків респіраторних захворювань, спричинених коронавірусом (Covid-19), посольство України у Франції рекомендує громадянам України, які перебувають в цій країні, або мають намір її відвідати, та які належать до найбільш уразливих категорій (людей похилого віку та таких, що мають хронічні захворювання), дотримуватися рекомендацій щодо заходів захисту від зараження хворобою, зокрема – уникати регіонів (Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes), де зафіксовані випадки захворювань, уникати контактів з хворими людьми, не відвідувати масові заходи, користуватись захисними масками у місцях скупчення людей, дотримуватися особистої гігієни".

Деталі: У випадку виявлення підвищеної температури та симптомів застуди під час перебування у Франції громадянам України рекомендується обмежити пересування та невідкладно звернутися до медичного закладу або зателефонувати за номером 15.

Що передувало: 28 лютого у Франції зареєстрували ще 19 нових випадків захворювання Covid-19. Загальна кількість інфікованих у країні зросла до 57.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусФранціяМЗСздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: