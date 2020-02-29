Українцям радять уникати деяких регіонів Франції через коронавірус

345 переглядів
Субота, 29 лютого 2020, 11:34

Посольство України у Франції рекомендує українцям, які належать до найбільш уразливих категорій, уникати регіонів, де зафіксовані випадки коронавірусу Covid-19.

Джерело: сайт МЗС

Дослівно: "У зв'язку зі збільшенням на території Франції кількості випадків респіраторних захворювань, спричинених коронавірусом (Covid-19), посольство України у Франції рекомендує громадянам України, які перебувають в цій країні, або мають намір її відвідати, та які належать до найбільш уразливих категорій (людей похилого віку та таких, що мають хронічні захворювання), дотримуватися рекомендацій щодо заходів захисту від зараження хворобою, зокрема – уникати регіонів (Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes), де зафіксовані випадки захворювань, уникати контактів з хворими людьми, не відвідувати масові заходи, користуватись захисними масками у місцях скупчення людей, дотримуватися особистої гігієни".

Деталі: У випадку виявлення підвищеної температури та симптомів застуди під час перебування у Франції громадянам України рекомендується обмежити пересування та невідкладно звернутися до медичного закладу або зателефонувати за номером 15.

Що передувало: 28 лютого у Франції зареєстрували ще 19 нових випадків захворювання Covid-19. Загальна кількість інфікованих у країні зросла до 57.

Українська правда
Теми: коронавірус Франція МЗС здоров'я


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На коронавірус захворіли понад 85 тисяч осіб 29 лютого 2020, 06:17
Уряд готує план протидії впливу коронавірусу на економіку 29 лютого 2020, 00:56
Коронавірус в Італії: українське консульство в Мілані відновлює прийом громадян 29 лютого 2020, 00:25
Усі новини
Головні новини
У середу ВР голосуватиме за відставку Гончарука – джерело
Туреччина заявила про вбивство 56 сирійських військових
Пристайко не виключає своєї відставки
Арахамія про зміни в уряді: Призначення Тігіпка не буде
Усі новини
тест

Як добре ви розумієте емоції свого кота

ТаблоID

Як змінилися зірки серіалу "Дикий янгол"

Фото

Рослини, яких врятувала турбота