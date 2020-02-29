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Украинцам советуют избегать некоторых регионов Франции из-за коронавируса

Суббота, 29 февраля 2020, 10:34
Украинцам советуют избегать некоторых регионов Франции из-за коронавируса

Посольство Украины во Франции рекомендует украинцам, принадлежащих к наиболее уязвимым категориям, избегать регионов, где зафиксированы случаи коронавируса Covid-19.

Источник: сайт МИД

Дословно: "В связи с увеличением на территории Франции количества случаев респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом (Covid-19), посольство Украины во Франции рекомендует гражданам Украины, которые находятся в этой стране, или намерены ее посетить, и которые относятся к наиболее уязвимым категориям (пожилые люди и имеющие хронические заболевания), соблюдать рекомендации по мерам защиты от заражения болезнью, в частности - избегать регионов (Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes), где зафиксированы случаи заболеваний, избегать контактов с больными людьми, не посещать массовые мероприятия, пользоваться защитными масками в местах скопления людей, соблюдать личную гигиену".

Детали: В случае обнаружения повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания во Франции гражданам Украины рекомендуется ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение или позвонить по телефону 15.

Что предшествовало: 28 февраля во Франции зарегистрировали еще 19 новых случаев заболевания Covid-19. Общее количество инфицированных в стране возросло до 57.

Украинская правда
Темы: коронавирусФранцияМИДздоровье
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