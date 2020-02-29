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ДБР розслідує 51 провадження щодо "справ Майдану" – звіт

Субота, 29 лютого 2020, 12:44
ДБР розслідує 51 провадження щодо справ Майдану – звіт

У провадженні спецпідрозділу ДБР з розслідування "справ Майдану" станом на кінець лютого перебуває 51 кримінальне провадження.

Джерело: Держбюро розслідувань

Деталі: ДБР зазначає, що започаткувало щомісячні звіти про "справи Майдану".

Зокрема, у звіті зазначається, що 27 лютого бюро скерувало до суду обвинувальний акт відносно колишнього судді Дніпровського райсуду Києва.

Він обвинувачується у винесенні завідомо неправосудних ухвал про обрання відносно учасників мирних акцій протестів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також у перешкоджанні проведенню мітингів.

 
 

Що передувало: 25 лютого т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова заявила, що бюро планує щомісяця влаштовувати зустрічі з представниками громадських організацій "Родина Героїв Небесної Сотні" та "Нескорений Майдан – 18.02". Вона також заявляла, що наразі у ДБР перебуває 49 кримінальних проваджень щодо "справ Майдану".

Українська правда
Теми: ДБРМайдан
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