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ГБР расследует 51 производство по "делам Майдана" – отчет

Суббота, 29 февраля 2020, 12:44
ГБР расследует 51 производство по делам Майдана – отчет

В спецподразделении ГБР по расследованию "дел Майдана" по состоянию на конец февраля находится 51 уголовное производство.

Источник: Госбюро расследований

Детали: ГБР отмечает, что начало ежемесячные отчеты о "делах Майдана".

В частности, в отчете отмечается, что 27 февраля бюро направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского райсуда Киева.

Он обвиняется в вынесении заведомо неправосудных постановлений об избрании в отношении участников мирных акций протестов меры пресечения в виде содержания под стражей, а также в препятствовании проведению митингов.

 
 

Что предшествовало: 25 февраля и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова заявила, что бюро планирует ежемесячно устраивать встречи с представителями общественных организаций "Семьи Героев Небесной Сотни" и "Непокоренный Майдан - 18.02". Она также заявляла, что сейчас в ГБР находится 49 уголовных производств по "делам Майдана".

Украинская правда
Темы: ГБРМайдан
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