ДБР обіцяє щомісяця звітувати у "справах Майдану" рідним загиблих
Державне бюро розслідувань планує щомісяця влаштовувати зустрічі із представниками громадських організацій "Родина Героїв Небесної Сотні" та "Нескорений Майдан – 18.02".
Джерело: Т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова, яку цитує пресслужба відомства
Деталі: Наразі у ДБР 49 кримінальних проваджень щодо "справ Майдану". Венедіктова поінформувала родини Героїв Небесної Сотні та їхніх представників про перебіг їх розслідування.
Пряма мова Венедіктової: "Наші слідчі вже скерували до суду дві "справи Майдану" - щодо викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка та колишнього слідчого міліції, який незаконно затримував учасників мітингів. Повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на вбивство "майданівців" бійцю спецпідрозділу "Омега".
Невдовзі у Державному бюро розслідувань буде створене окреме Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках. Конкурс на керівника цього підрозділу ми оголосимо найближчим часом. І одним із критеріїв відбору буде досвід кандидата у розслідуванні "справ Майдану". Також цей підрозділ буде значно доповнений кадрами".
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Як Зеленський та його команда виконують обіцянку "не злити справи Майдану"
Передісторія:
- 20 лютого 2014 року, коли масові протести проти дій команди Віктора Януковича тривали вже три місяці, на Майдані Незалежності у Києві розстріляли протестувальників. За даними МОЗ, 18-20 лютого загинули 82 людини (71 "майданівець" та 11 силовиків), постраждали понад 600 осіб. За даними місії ООН, тоді померли 98 осіб (84 протестувальників, 13 силовиків і випадковий чоловік). На сайті "Небесної сотні" значиться 107 імен.
- За злочини проти Майдану покарано лише декількох виконавців. За майже 6 років розслідування ініціаторів і організаторів розстрілів не встановлено.
- У січні 2020 року генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Сергій Горбатюк так організував слідство у справах Майдану, що не вдалося встановити замовників злочинів. Зараз справу веде Держбюро розслідувань.
- Представники родин героїв "Небесної сотні" звернулися до президента Володимира Зеленського, голови ВР Дмитра Разумкова та генпрокурора Руслана Рябошапки щодо того, що діячі режиму Януковича хизуються безкарністю, погрожують "майданівцям", вимагають перегляду законодавства і розслідування проти учасників "Революції гідності".
- Венедіктова вважає, що для справедливого і чесного розслідування справ щодо Євромайдану необхідно скасувати закон про недопущення переслідування учасників Майдану від 2014 року.