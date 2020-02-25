ДБР обіцяє щомісяця звітувати у "справах Майдану" рідним загиблих

Державне бюро розслідувань планує щомісяця влаштовувати зустрічі із представниками громадських організацій "Родина Героїв Небесної Сотні" та "Нескорений Майдан – 18.02".

Джерело: Т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова, яку цитує пресслужба відомства

Деталі: Наразі у ДБР 49 кримінальних проваджень щодо "справ Майдану". Венедіктова поінформувала родини Героїв Небесної Сотні та їхніх представників про перебіг їх розслідування.

Пряма мова Венедіктової: "Наші слідчі вже скерували до суду дві "справи Майдану" - щодо викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка та колишнього слідчого міліції, який незаконно затримував учасників мітингів. Повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на вбивство "майданівців" бійцю спецпідрозділу "Омега".

Невдовзі у Державному бюро розслідувань буде створене окреме Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках. Конкурс на керівника цього підрозділу ми оголосимо найближчим часом. І одним із критеріїв відбору буде досвід кандидата у розслідуванні "справ Майдану". Також цей підрозділ буде значно доповнений кадрами".

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