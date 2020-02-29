У Чернівцях госпіталізували ще одного українця, який приїхав з Італії
Субота, 29 лютого 2020, 13:37
У інфекційне відділення обласної лікарні із клінічними ознаками грипу госпіталізовано чернівчанина, який із 21 лютого подорожував Італією.
Джерело: Чернівецька ОДА у суботу
Дослівно: "За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. На підвищену температуру та першіння у горлі чоловік скаржиться від учора. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. Розпочато вірусологічне обстеження пацієнта".
Що передувало: Раніше у двох мешканців Чернівецької області, які приїхали з Італії та яких госпіталізували з пневмонією, не виявили інфекції коронавірусу.
Українська правда