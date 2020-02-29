У Чернівцях госпіталізували ще одного українця, який приїхав з Італії

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Субота, 29 лютого 2020, 14:37

У інфекційне відділення обласної лікарні із клінічними ознаками грипу госпіталізовано чернівчанина, який із 21 лютого подорожував Італією.

Джерело: Чернівецька ОДА у суботу

Дослівно: "За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. На підвищену температуру та першіння у горлі чоловік скаржиться від учора. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. Розпочато вірусологічне обстеження пацієнта".

Що передувало: Раніше у двох мешканців Чернівецької області, які приїхали з Італії та яких госпіталізували з пневмонією, не виявили інфекції коронавірусу.

Українська правда
Теми: Чернівецька область коронавірус Італія


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