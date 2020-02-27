У госпіталізованих із пневмонією в Чернівцях не виявили вірусу

У двох мешканців Чернівецької області, які приїхали з Італії та яких госпіталізували з пневмонією, не виявили інфекції коронавірусу.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук

Повідомлення Осачука: "Радий повідомити буковинцям, що всі 4 аналізи проведені за офіційними алгоритмами із дотриманням всіх вимог дали негативний результат щодо підозри на інфекцію коронавірусу".

Деталі: Осачук пообіцяв розповісти деталі на брифінгу 28 лютого.

Невдовзі заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко підтвердив, що станом на 27 лютого коронавірусу в Україні немає.

Дослівно: "Є результати тестів на коронавірус зразків з Чернівецької області. Всі 4 – негативні.

Дослідження проводились у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України.

Нагадую, що в Україні немає жодного зафіксованого випадку COVID-19".

Що передувало: 25 лютого в інфекційне відділення обласної лікарні у Чернівцях госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії.

26 лютого до тієї ж лікарні госпіталізували другу людину з пневмонією, яка повернулася з Італії та могла контактувати з хворими на коронавірус.