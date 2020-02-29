Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черновцах госпитализировали еще одного украинца, приехавшего из Италии

Суббота, 29 февраля 2020, 13:37
В Черновцах госпитализировали еще одного украинца, приехавшего из Италии

В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализирован черновчанин, который с 21 февраля путешествовал по Италии.

Источник: Черновицкая ОГА в субботу

Дословно: "По данным эпидрасследования, в путешествии и при возвращении домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле человек жалуется от вчера. Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента".

Что предшествовало: Ранее у двух жителей Черновицкой области, которые приехали из Италии и которых госпитализировали с пневмонией, не обнаружили инфекции коронавируса.

Украинская правда
Темы: Черновицкая областькоронавирусИталия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Черновицкая область
В трех областях объявляли угрозу вражеских БпЛА
В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО
В Черновицкой области ПВО сбила дрон: возник пожар из-за обломков
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: