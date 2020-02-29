В Черновцах госпитализировали еще одного украинца, приехавшего из Италии

В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализирован черновчанин, который с 21 февраля путешествовал по Италии.

Источник: Черновицкая ОГА в субботу

Дословно: "По данным эпидрасследования, в путешествии и при возвращении домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле человек жалуется от вчера. Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента".

Что предшествовало: Ранее у двух жителей Черновицкой области, которые приехали из Италии и которых госпитализировали с пневмонией, не обнаружили инфекции коронавируса.