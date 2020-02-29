В Черновцах госпитализировали еще одного украинца, приехавшего из Италии

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Суббота, 29 февраля 2020, 14:37

В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализирован черновчанин, который с 21 февраля путешествовал по Италии.

Источник: Черновицкая ОГА в субботу

Дословно: "По данным эпидрасследования, в путешествии и при возвращении домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле человек жалуется от вчера. Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента".

Что предшествовало: Ранее у двух жителей Черновицкой области, которые приехали из Италии и которых госпитализировали с пневмонией, не обнаружили инфекции коронавируса.

Украинская правда
Темы: Черновицкая область коронавирус Италия


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