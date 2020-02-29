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Бойовики стріляли біля "Мар’їнки": поранено 2 військових, пропуск через КПВВ призупинили

Субота, 29 лютого 2020, 18:31
Бойовики стріляли біля Мар’їнки: поранено 2 військових, пропуск через КПВВ призупинили

Російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з протитанкового ракетного комплексу позицій підрозділів Об’єднаних сил неподалік КПВВ "Мар’їнка", наразі здійснення пропуску через КПВВ тимчасово припинено. 

Джерело: пресцентр командування Об'єднаних сил 

Деталі: Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців ООС зазнали поранень.  

Дослівно: "Окупанти вели обстріл саме тоді, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних людей. Прикордонники вжили заходів щодо забезпечення безпеки громадян та персоналу. Рішенням Командувача об’єднаних сил введено режим "Червоний" до окремого розпорядження.

Деталі: За даними штабу, решта КПВВ працює у звичному режимі. 

Українська правда

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Теми: ООСДонбасМінські угодиРосія
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