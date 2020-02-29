Боевики осуществили обстрел из противотанкового ракетного комплекса по позициям подразделений Объединенных сил возле КПВВ "Марьинка", в настоящее время пропуск через КПВВ временно приостановлен.

Источник: пресс-центр командования Объединенных сил

Детали: В результате обстрелов двое военнослужащих ООС получили ранения.

Дословно: "Оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала".

"Решением командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения".

Детали: По сообщению штаба, остальные КПВВ работают в обычном режиме.