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Боевики стреляли возле "Марьинки": ранены 2 военных, пропуск через КПВВ приостановили

Суббота, 29 февраля 2020, 18:31
Боевики стреляли возле Марьинки: ранены 2 военных, пропуск через КПВВ приостановили

Боевики осуществили обстрел из противотанкового ракетного комплекса по позициям подразделений Объединенных сил возле КПВВ "Марьинка", в настоящее время пропуск через КПВВ временно приостановлен.

Источник: пресс-центр командования Объединенных сил

Детали: В результате обстрелов двое военнослужащих ООС получили ранения.

Дословно: "Оккупанты вели обстрел именно тогда, когда линию разграничения пересекало значительное количество гражданских лиц. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала".

"Решением командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения".

Детали: По сообщению штаба, остальные КПВВ работают в обычном режиме. 

Украинская правда

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Темы: ООСДонбассМинские соглашенияРосcия
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