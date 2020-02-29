Донбас: У неділю усі КПВВ почнуть працювати по-весняному

121 перегляд
Субота, 29 лютого 2020, 21:58

Від 1 березня усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил переходять на графік весняного періоду.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил 

Деталі:  Графік роботи весняного періоду запроваджується відповідно до розпорядження Командувача об’єднаних сил. 

Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування здійснюватиметься щоденно з 7:00 до 18:30.

Дослівно: "Командування об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок".  

Українська правда
Теми: Донбас ООС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: У штабі повідомили, скільки бойовики стріляли у суботу і втратили за місяць 29 лютого 2020, 21:30
Бойовики стріляли біля "Мар’їнки": поранено 2 військових, пропуск через КПВВ призупинили 29 лютого 2020, 19:31
На Донбасі військовий отримав поранення – ООС 29 лютого 2020, 07:10
Усі новини
Головні новини
У США зафіксували першу смерть від коронавірусу
Бойовики стріляли біля "Мар’їнки": поранено 2 військових, пропуск через КПВВ призупинили
Для чого Зеленський збирає Верховну Раду позачергово: офіційно
США і "Талібан" підписали історичну угоду
Усі новини
Досвід

Пробігтися, дихаючи на повні груди: троє незвичайних українців та їхні звичайні мрії

дослідження

Чверть українців відмовляються від лікування через брак коштів

ТаблоID

Як змінилися зірки серіалу "Дикий янгол"