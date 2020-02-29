Донбас: У неділю усі КПВВ почнуть працювати по-весняному

Від 1 березня усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил переходять на графік весняного періоду.

Джерело: пресцентр Операції об'єднаних сил

Деталі: Графік роботи весняного періоду запроваджується відповідно до розпорядження Командувача об’єднаних сил.

Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування здійснюватиметься щоденно з 7:00 до 18:30.

Дослівно: "Командування об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок".