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Донбасс: В воскресенье все КПВВ начнут работать по-весеннему

Суббота, 29 февраля 2020, 20:58
Донбасс: В воскресенье все КПВВ начнут работать по-весеннему

С 1 марта все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил переходят на график весеннего периода.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: График работы весеннего периода вводится согласно распоряжению Командующего объединенных сил.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30.

Дословно: "Командование объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок".

Украинская правда
Темы: ДонбассООС
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