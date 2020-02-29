Донбасс: В воскресенье все КПВВ начнут работать по-весеннему
Суббота, 29 февраля 2020, 20:58
С 1 марта все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил переходят на график весеннего периода.
Источник: пресс-центр Операции объединенных сил
Детали: График работы весеннего периода вводится согласно распоряжению Командующего объединенных сил.
Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30.
Дословно: "Командование объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок".
Украинская правда