Від коронавірусу вилікувалися трохи більше людей, ніж померли

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Понеділок, 3 лютого 2020, 09:34

За межами материкового Китаю число хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, досягло 182 осіб, усього захворіли 17 205 осіб.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на South China Morning Post

Деталі: За даними газети, у Гонконзі зафіксовано 15 випадків захворювання, в Макао – 8, на Тайвані – 10.

У країнах Азії заразилися 96 осіб.

В європейських країнах – 23, в країнах Північної Америки – 13, в Австралії – 12, в інших державах і районах світу зафіксовано 5 випадків.

У Китаї станом на опівночі понеділка (за місцевим часом) число хворих на пневмонію, що викликається новим типом коронавірусу, склало 17 205 осіб, смертельний результат зафіксовано в 361 випадку, повідомив Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я.

За минулу добу кількість тих, що заразилися, збільшилася в країні на 2 829 осіб, смертельних випадків – на 57. З них у провінції Хубей, що є епіцентром поширення коронавірусу, померло 56 осіб, один – у місті центрального підпорядкування Чунціні.

Під підозрою на наявність захворювання в медустановах країни спостерігаються 152,7 тисячі осіб, 475 осіб виписано після успішного проходження курсу лікування.

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Що передувало:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 259 осіб. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю. 

Теми: коронавірус


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