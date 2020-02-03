Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народу" проведе з’їзд і велике навчання депутатів

Понеділок, 3 лютого 2020, 11:35
Слуга народу проведе з’їзд і велике навчання депутатів

Партія "Слуга народу" проведе свій з’їзд 15 лютого, також на цю дату запланований великий збір і навчання місцевих депутатів і голів об’єднаних територіальних громад.

Джерело: голова партії Олександр Корнієнко у кулуарах Верховної Ради 3 лютого

Пряма мова: "Ми запрошуємо 15 числа пресу на 3-й етап з’їду. Будуть (розглядатись, – ред.) зміни в статут, будемо обговорювати і деякі наступні кроки по стратегії місцевих виборів. Це буде в Парковому.

І паралельно з тим буде дуже неординарна подія вперше в історії нашої партії і, думаю, багато в чому вперше в історії України – буде великий системний збір тих депутатів місцевих та голів, яких у кінці грудня обрали до об’єднаних громад. Це буде 15 числа все".

Деталі: За словами Корнієнка, під час збору для місцевих депутатів проведуть одноденні навчання, а для місцевих голів – дводенні.

Він також додав, що у представників ЗМІ буде можливість "подивитися, що таке партія "Слуга народу" за межами Верховної Ради, пощупати цих депутатів, задати їм питання про собаку".

Передісторія:

  • Член парламентської фракції партії "Слуга народу" Євген Брагар в ефірі одного з ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги. 
  • Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук від імені керівництва фракції вибачилася за слова депутата. 
  • А в НАК "Нафтогаз України" нагадали, що родини, які витрачають на комунальні послуги більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну субсидію.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народупартіїмісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: