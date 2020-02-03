"Слуга народу" проведе з’їзд і велике навчання депутатів

Партія "Слуга народу" проведе свій з’їзд 15 лютого, також на цю дату запланований великий збір і навчання місцевих депутатів і голів об’єднаних територіальних громад.

Джерело: голова партії Олександр Корнієнко у кулуарах Верховної Ради 3 лютого

Пряма мова: "Ми запрошуємо 15 числа пресу на 3-й етап з’їду. Будуть (розглядатись, – ред.) зміни в статут, будемо обговорювати і деякі наступні кроки по стратегії місцевих виборів. Це буде в Парковому.

І паралельно з тим буде дуже неординарна подія вперше в історії нашої партії і, думаю, багато в чому вперше в історії України – буде великий системний збір тих депутатів місцевих та голів, яких у кінці грудня обрали до об’єднаних громад. Це буде 15 числа все".

Деталі: За словами Корнієнка, під час збору для місцевих депутатів проведуть одноденні навчання, а для місцевих голів – дводенні.

Він також додав, що у представників ЗМІ буде можливість "подивитися, що таке партія "Слуга народу" за межами Верховної Ради, пощупати цих депутатів, задати їм питання про собаку".

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