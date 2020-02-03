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Уряд затвердив план протидії коронавірусу, штаб очолив Гончарук

Понеділок, 3 лютого 2020, 11:37
Уряд затвердив план протидії коронавірусу, штаб очолив Гончарук

Уряд затвердив план запобігання занесенню і поширенню на території України коронавірусу з Китаю, а також Національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу.

Джерело: пресслужба Кабінету мінстрів

Пряма мова прем’єр-міністра Олексія Гончарука: "Ми встановлюємо режим підвищеної готовності для всіх систем цивільного захисту, щоб усі відповідні служби оперативно мобілізувалися в разі виникнення необхідності".

Деталі: Спеціально створений оперативний штаб для координації дій перенесено на рівень Кабінету Міністрів України — його очолив Гончарук.

Він повідомив, що наразі уряд розробляє плани на регіональному рівні для окремих областей. Лікарням доручено підготуватися до можливого випадку захворювання, визначити потребу в ліках та обладнанні.

Крім того, уряд зобов'язав провести навчання в медичних закладах щодо готовності прийняти потенційних хворих. Для китайських студентів, які навчаються в Україні, продовжено канікули.

Прем’єр нагадав, що МЗС та МОЗ рекомендують тимчасово утриматися від туристичних і ділових поїздок до провінції Хубей та міста Ухань, де є найбільший ризик зараження, а також відкласти свої подорожі, які не є вкрай необхідними, до інших територій Китайської Народної Республіки.

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Що передувало:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Жертвами коронавірусу на материковому Китаї стали 259 осіб. Зафіксовано понад 11 тисяч випадків захворювання.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю. 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКабінет міністрівГончарук
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