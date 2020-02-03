Двох осіб у Києві госпіталізували з підозрою на коронавірус

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Понеділок, 3 лютого 2020, 15:03

У Києві двох осіб, які прилетіли з Китаю, госпіталізували до інфекційного відділення Олександрівської лікарні з підозрою на захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV.

Джерело: пресслужба Мінохорони здоров’я

Дослівно: "1 лютого до аеропорту Бориспіль звернулися 2 пасажири щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами огляду встановлено попередній діагноз ГРВІ.

Враховуючи, що ці пасажири прибули з Китаю, вони були госпіталізовані до інфекційного відділення Олександрівської лікарні у м. Києві". 

Деталі: Відзначається, що 2 лютого в Бориспіль прибув літак із міста Санья (КНР) з 128 пасажирами та 21 членом екіпажу на борту.

Підвищеної температури тіла у пасажирів та членів екіпажу не виявлено.

Крім того пасажири заповнили анкети, які дозволять встановити за ними медико-санітарне спостереження.

Водночас, двох жителів Львівщини, яких після повернення з Китаю госпіталізували з підозрою на коронавірус, 31 січня виписали з лікарні. У них діагноз не підтвердився.

Станом на 3 лютого у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 летальні.

Підтверджено 152 випадки завезення нового коронавірусу в 23 країнах світу, з них 25 випадків у країнах Європи: 10 - Німеччина, 6 - Франція, 2 - Італія, 2 - Росія, 2 - Великобританія, по 1 в Іспанії, Фінляндії та Швеції.

За межами Китаю відомо про один летальний випадок у Філіппінах.

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано. 

Наразі в Україні сформували перелік госпітальних баз та бригад екстреної медичної допомоги, які будуть надавати медичну допомогу особам із підозрою на новий коронавірус, та список контактних осіб з визначених госпітальних баз, які працюватимуть у цілодобовому режимі.

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Передісторія:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю. 
  • Наразі під підозрою на наявність захворювання в медустановах Китаю спостерігаються 152,7 тисячі осіб, 475 осіб виписано після успішного проходження курсу лікування.

Українська правда
Теми: коронавірус вірус Китай Україна МОЗ


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