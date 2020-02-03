Російська церква судиться за кожну громаду, яка переходить в ПЦУ – Епіфаній

Практично щодо кожної громади, котра долучилася до Православної церкви України, є судові позови з боку російської церкви.

Джерело: Укрінформ з посиланням на предстоятеля Православної церкви України Епіфанія під час пресконференції з нагоди першої річниці його інтронізації

Пряма мова: "Звичайно, ті процеси, які ми бачили відразу після вручення Томосу, були більш активними, зараз вони певною мірою призупинилися і є багато на це причин, які я не раз вже озвучував. Це пов’язано і певною мірою з якимись політичними аспектами, зараз, на жаль, і певні обласні адміністрації блокують перереєстрацію, московський патріархат будь-яким чином намагається призупинити цей процес через судові позови.

Тобто практично по кожній громаді, яка долучилася до нашої церкви, зараз є відповідний позов з боку Російської православної церкви. Вони лякають людей, створюють штучно конфлікти, роблять картинку для того, щоб потім її далі тиражувати не тільки в Україні, а й за кордоном"

Деталі: Епіфаній наголосив, що громади, які долучилися до ПЦУ, зробили це згідно з Конституцією України та українським законодавством. Він вважає, що в майбутньому буде ще одна "хвиля переходів від російської церкви в Україні до Православної церкви України".

Окрім того Епіфаній нагадав, що упродовж минулого року до ПЦУ доєдналися близько 600 громад і додав, що ПЦУ відкрита для православних українців, які прагнуть бути в цій церкві й будувати її надалі.

Він також нагадав, що УПЦ МП згідно із законом має вказати у своїй назві належність до Росії.

Пряма мова: "Чому я називаю – Російської православної церкви, тому що Українська православна церква Московського патріархату повинна згідно із законом перереєструватися в Російську православну церкву. І це не дивно. Якщо ви бажаєте мати своїм релігійним центром Москву, то чому не називаєте речі своїми іменами? Будь ласка, назвіть себе Російською православною церквою і не вводьте православних українців в оману!"

Що було раніше: Митрополит Православної церкви України Епіфаній заявляв про перешкоджання з боку обласних держадміністрацій переходам парафій від УПЦ МП до ПЦУ.

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