Російська церква судиться за кожну громаду, яка переходить в ПЦУ – Епіфаній
Практично щодо кожної громади, котра долучилася до Православної церкви України, є судові позови з боку російської церкви.
Джерело: Укрінформ з посиланням на предстоятеля Православної церкви України Епіфанія під час пресконференції з нагоди першої річниці його інтронізації
Пряма мова: "Звичайно, ті процеси, які ми бачили відразу після вручення Томосу, були більш активними, зараз вони певною мірою призупинилися і є багато на це причин, які я не раз вже озвучував. Це пов’язано і певною мірою з якимись політичними аспектами, зараз, на жаль, і певні обласні адміністрації блокують перереєстрацію, московський патріархат будь-яким чином намагається призупинити цей процес через судові позови.
Тобто практично по кожній громаді, яка долучилася до нашої церкви, зараз є відповідний позов з боку Російської православної церкви. Вони лякають людей, створюють штучно конфлікти, роблять картинку для того, щоб потім її далі тиражувати не тільки в Україні, а й за кордоном"
Деталі: Епіфаній наголосив, що громади, які долучилися до ПЦУ, зробили це згідно з Конституцією України та українським законодавством. Він вважає, що в майбутньому буде ще одна "хвиля переходів від російської церкви в Україні до Православної церкви України".
Окрім того Епіфаній нагадав, що упродовж минулого року до ПЦУ доєдналися близько 600 громад і додав, що ПЦУ відкрита для православних українців, які прагнуть бути в цій церкві й будувати її надалі.
Він також нагадав, що УПЦ МП згідно із законом має вказати у своїй назві належність до Росії.
Пряма мова: "Чому я називаю – Російської православної церкви, тому що Українська православна церква Московського патріархату повинна згідно із законом перереєструватися в Російську православну церкву. І це не дивно. Якщо ви бажаєте мати своїм релігійним центром Москву, то чому не називаєте речі своїми іменами? Будь ласка, назвіть себе Російською православною церквою і не вводьте православних українців в оману!"
Що було раніше: Митрополит Православної церкви України Епіфаній заявляв про перешкоджання з боку обласних держадміністрацій переходам парафій від УПЦ МП до ПЦУ.
Нагадаємо:
- 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
- Собор ієрархів Грецької (Елладської) церкви 12 жовтня визнав автокефальну Православну Церкву України.
- Елладська церква стала першою після Вселенського Патріархату з-поміж помісних православних церков світу, яка визнала ПЦУ та вступає з нею у євхаристійне спілкування.
- Після цього надзвичайний синод Російської православної церкви уповноважив главу РПЦ патріарха Кіріла не згадувати під час богослужінь предстоятеля Елладської православної церкви Ієроніма.
- Пізніше РПЦ припинила євхаристійне спілкування з главою Елладської церкви 3 листопада за те, що той визнав автокефалію Православної церкви України.
- 8 листопада найстаріший після Вселенського патріархату Олександрійський патріархат офіційно визнав автокефальну Православну церкву України.
- Митрополит Православної церкви України Епіфаній вважає, що наступного року ще 4 помісні православні церкви можуть визнати автокефалію ПЦУ.