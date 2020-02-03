РНБО: Україна наполягає на повному розслідуванні катастрофи літака МАУ

Україна наполягає на всебічному та повному розслідуванні всіх обставин катастрофи літака Boeing-737-800 й виплаті відповідних компенсацій сім’ям загиблих згідно з нормами міжнародного права.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова: "Сьогодні комісія з розслідування причин катастрофи продовжує роботу та працює в штатному режимі, ми на постійному зв'язку з нашими колегами, які перебувають в Ірані. Позиція України залишається незмінною: ми наполягаємо на всебічному та повному розслідуванні всіх обставин катастрофи й виплаті відповідних компенсацій сім'ям загиблих згідно з нормами міжнародного права".

Деталі: Україна вкотре наголошує на своїй готовності до максимально тісної співпраці з іранською стороною у питанні розслідування причин трагедії та має для цього всі технічні і наукові можливості, зокрема в питанні дослідження "чорних скриньок".

Що передувало: Іран заявив, що після витоку аудіозапису переговорів з пілотом іранського літака більше не буде ділитися з Україною доказами щодо розслідування катастрофи українського лайнера.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має запис, який доводить: Іран від самого початку знав про збиття українського літака МАУ ракетою.

Із запису, який також оприлюднили українські ЗМІ, зрозуміло, що людина за штурвалом іранського лайнера бачила і пуск ракети, і вибух.

За словами Зеленського, Україна отримала цей запис "без доступу до диспетчерської і без чорних скриньок".