Туреччина дасть Україні 36 мільйонів доларів військової допомоги

1108 переглядів
Понеділок, 3 лютого 2020, 18:34

Представники уряду Туреччини та Кабінету міністрів підписали угоду про військову допомогу Україні – гроші підуть на турецькі товари військового призначення.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ухвалено важливу угоду про військово-фінансову співпрацю, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів".

Деталі: Документ передбачає виділення Туреччиною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько 36 мільйонів доларів) на турецькі товари військового та подвійного призначення.

Що було раніше: У понеділок президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган, який прибув в Україну з офіційним візитом, привітався з почесною вартою словами "Слава Україні!"

Ердогана повторив, що Анкара не визнає анексію Криму Росією і продовжує стежити за становищем кримських татар.

Це вже друга зустріч Зеленського і Ердогана.

Українська правда
Теми: Туреччина Україна Ердоган Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ердоган: Туреччина допоможе побудувати житло для 500 сімей кримських татар 3 лютого 2020, 17:55
Після зустрічі з Ердоганом Зеленський доручив СБУ взятися за гюленівські школи в Україні 3 лютого 2020, 17:45
Зеленський і Ердоган обговорили можливість імпорту каспійського газу до України 3 лютого 2020, 17:22
Усі новини
Головні новини
Після зустрічі з Ердоганом Зеленський доручив СБУ взятися за гюленівські школи в Україні
Справа MH17: у Нідерландах висунули звинувачення підозрюваним – ЗМІ
В Україну йдуть снігопади
Якби вибори, у Верховну Раду точно пройшли б лише 4 партії
Усі новини
здоров'я

9 ознак, які вказують на те, що ви недостатньо спите

дослідження

Мозок може зістаритися від надмірного споживання алкоголю та тютюну

мандри

Люди, їжа, гори – чому варто поїхати в Батумі взимку