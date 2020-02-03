Туреччина дасть Україні 36 мільйонів доларів військової допомоги

Представники уряду Туреччини та Кабінету міністрів підписали угоду про військову допомогу Україні – гроші підуть на турецькі товари військового призначення.

Джерело: сайт президента

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ухвалено важливу угоду про військово-фінансову співпрацю, за якою українське військо отримає фінансову допомогу від турецьких партнерів".

Деталі: Документ передбачає виділення Туреччиною для потреб Збройних сил України 200 млн турецьких лір (близько 36 мільйонів доларів) на турецькі товари військового та подвійного призначення.

Що було раніше: У понеділок президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган, який прибув в Україну з офіційним візитом, привітався з почесною вартою словами "Слава Україні!"

Ердогана повторив, що Анкара не визнає анексію Криму Росією і продовжує стежити за становищем кримських татар.

Це вже друга зустріч Зеленського і Ердогана.