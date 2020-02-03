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Гончарук розповів, кому і на що держава видала перший "доступний" кредит під 7%

Понеділок, 3 лютого 2020, 18:05
Гончарук розповів, кому і на що держава видала перший доступний кредит під 7%

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про підприємця із Вінниці, якому державний банк в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" дав гроші на мережу власних продуктових магазинів.

Джерело: Олексій Гончарук

Дослівно: "Сума кредиту становила 1,5 млн грн на строк до 5 років під 7%. 

Ці кошти молодий підприємець із Вінниці спрямує на розвиток мережі власних продуктових магазинів – обладнання нового супермаркету площею 903 м²".

До відома: Відсоток залежить від розміру та типу бізнесу:

- 5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;

- 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%;

- 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

Знати більше: Як отримати "доступні кредити" під 5–9% річних

Передісторія:

  • Кабмін схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого. Йдеться про суми кредиту до 1,5 млн грн.
  • Державний Приватбанк і Фонд розвитку підприємництва 31 січня підписали угоду щодо держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".

Українська правда

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Теми: ГончаруккредитбанкиВінницяпрем'єр
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