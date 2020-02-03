Гончарук розповів, кому і на що держава видала перший "доступний" кредит під 7%
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про підприємця із Вінниці, якому державний банк в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" дав гроші на мережу власних продуктових магазинів.
Джерело: Олексій Гончарук
Дослівно: "Сума кредиту становила 1,5 млн грн на строк до 5 років під 7%.
Ці кошти молодий підприємець із Вінниці спрямує на розвиток мережі власних продуктових магазинів – обладнання нового супермаркету площею 903 м²".
До відома: Відсоток залежить від розміру та типу бізнесу:
- 5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;
- 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%;
- 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.
Знати більше: Як отримати "доступні кредити" під 5–9% річних
Передісторія:
- Кабмін схвалив початок програми доступних кредитів для малого бізнесу з 1 лютого. Йдеться про суми кредиту до 1,5 млн грн.
- Державний Приватбанк і Фонд розвитку підприємництва 31 січня підписали угоду щодо держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".