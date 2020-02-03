Справа Шеремета: строк досудового розслідування продовжили до квітня
Офіс генерального прокурора продовжив до квітня 2020 року строк досудового розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.
Джерело: прокурор Сергій Зузак у коментарі hromadske
Деталі: Строк досудового розслідування у справі спливає 12 лютого.
Необхідність продовження строків, за словами прокурора, обумовлена тим, що рішення про направлення обвинувального акту в суд чи закриття провадження ухвалювати рано.
Натомість слід "провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, у тому числі — експерименти, допити тощо".
Що передувало: Слідчі просили Офіс генпрокурора продовжити терміни досудового слідства до червня 2020 року.
30 січня генпрокурор Руслан Рябошапка заявив: "Мені здається, що на даний момент повинні бути зібрані додаткові докази, щоб справа могла бути передана до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо".
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- "Слідство.Інфо" у 2017 році видали фільм із власними результатами розслідування.
- 12 грудня правоохоронці заявили про п’ятьох підозрюваних: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").