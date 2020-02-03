Справа Шеремета: строк досудового розслідування продовжили до квітня

Офіс генерального прокурора продовжив до квітня 2020 року строк досудового розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Джерело: прокурор Сергій Зузак у коментарі hromadske

Деталі: Строк досудового розслідування у справі спливає 12 лютого.

Необхідність продовження строків, за словами прокурора, обумовлена тим, що рішення про направлення обвинувального акту в суд чи закриття провадження ухвалювати рано.

Натомість слід "провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, у тому числі — експерименти, допити тощо".

Що передувало: Слідчі просили Офіс генпрокурора продовжити терміни досудового слідства до червня 2020 року.

30 січня генпрокурор Руслан Рябошапка заявив: "Мені здається, що на даний момент повинні бути зібрані додаткові докази, щоб справа могла бути передана до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо".

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