Справа Шеремета: строк досудового розслідування продовжили до квітня

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Понеділок, 3 лютого 2020, 22:37
Фото: УП

Офіс генерального прокурора продовжив до квітня 2020 року строк досудового розслідування у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Джерело: прокурор Сергій Зузак у коментарі hromadske

Деталі: Строк досудового розслідування у справі спливає 12 лютого.

Необхідність продовження строків, за словами прокурора, обумовлена тим, що рішення про направлення обвинувального акту в суд чи закриття провадження ухвалювати рано.

Натомість слід "провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, у тому числі — експерименти, допити тощо".

Що передувало: Слідчі просили Офіс генпрокурора продовжити терміни досудового слідства до червня 2020 року.

30 січня генпрокурор Руслан Рябошапка заявив: "Мені здається, що на даний момент повинні бути зібрані додаткові докази, щоб справа могла бути передана до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо".

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • "Слідство.Інфо" у 2017 році видали фільм із власними результатами розслідування.
  • 12 грудня правоохоронці заявили про п’ятьох підозрюваних: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").

Теми: Справа Шеремета Офіс генпрокурора вбивство


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