Справа Шеремета: слідчі проситимуть продовжити строк досудового розслідування

Слідчі у справі вбивства журналіста Павла Шеремета проситимуть Офіс генпрокурора продовжити терміни досудового слідства до червня 2020 року.

Джерело: Прокурор у справі Сергій Зузак, повідомляє Hromadske

Пряма мова: "Вони можуть подати заперечення впродовж 5 днів, які разом з клопотанням подаються першому заступнику генерального прокурора. Він розглядає клопотання і заперечення та ухвалює рішення, чи продовжувати строк слідства, чи ні. У нього на це є три дні, але не пізніше закінчення строку слідства".

"Для встановлення істини у справі ще потрібно провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, у тому числі — експерименти, допити тощо".

Деталі: Зузак додав, що строк досудового розслідування у справі спливає 12 лютого. Необхідність продовження строків досудового розслідування, за словами прокурора, обумовлена тим, що рішення про направлення обвинувального акту в суд чи закриття провадження ухвалювати рано.

Адвокат підозрюваної Юлії Кузьменко Владислав Добош зазначив, що вже подав заперечення на клопотання слідчого.

Пряма мова адвоката Юлії Кузьменко: "Продовження до 6 місяців незаконне, суперечить КПК. Слідчим необґрунтована необхідність такого продовження. Те, що вони зазначають, можна було вже за 3,5 роки зробити без необхідності продовження зараз строку досудового розслідування. Тим більше, що вони тягнуть навмисне з проведенням слідчих дій".

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