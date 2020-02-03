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Уряд розібрався із платіжками жінки, якій радили продати собаку

Понеділок, 3 лютого 2020, 23:30
Уряд розібрався із платіжками жінки, якій радили продати собаку

Президент Володимир Зеленський дав доручення Кабміну розібратись із ситуацією, яка склалась навколо жінки, якій депутат від Слуги народу" Євген Брагар порадив продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. Там порахували, що, завдяки субсидії, жінка має платити 300-350 грн на місяць.

Джерело: заступниця керівника ОП Юлія Ковалів в ефірі "Свобода слова" на ICTV

Пряма мова: "Ситуація, яка сталася з одним із депутатів "Слуги народу" у п’ятницю на ефірі. Перш за все я хочу вибачитись від нас всіх за такі необачні слова депутата. Ще у п’ятницю президент доручив уряду розібратись із конкретним питанням пані Любові з Кіровоградської області. 

Сьогодні ми отримали інформацію про платіжки, які платить це домогосподарство, ця сім’я за комунальні послуги і субсидії, які вона отримує. 

За інформацією, яку сьогодні надав уряд ця сім’я уже з початку опалювального сезону отримала монетизовану субсидію у розмірі трошки більше ніж 3,5 тисяч гривень, що в середньому дозволило цій сім’ї платити не більше ніж 300-350 грн в місяць за комунальні послуги (газ і електроенергію – УП). 

Деталі: За словами Ковалів, витрати на комунальні у розмірі 300-350 грн приклад того, що субсидія допомагає заощаджувати кошти. 

Окрім цього, заступниця керівника Офісу президента додала, що завдання влади – зменшити споживання газу у таких домогосподарствах, як у Любові з Кіровоградщини. Планують це робити за допомогою програм енергоефективності та заміни котлів. 

Що передувало: Член парламентської фракції партії "Слуга народу" Євген Брагар в ефірі одного з ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги. 

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук від імені керівництва фракції вибачилася за слова депутата. 

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що у фракції обговорюють подальшу долю та покарання для нардепа Євгенія Брагара, який в ефірі ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКабінет міністрівсубсидіїОфіс президента
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