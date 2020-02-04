Більше 400 осіб померли внаслідок зараження коронавірусом

За останніми даними, у результаті зараження коронавірусом у Китаї померли щонайменше 425 людей. Захворіли у всьому світі понад 19 тисяч.

Джерело: CNN

Деталі: Органи охорони здоров’я китайського провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби, повідомили, що у понеділок померли 64 людини.Таким чином у провінції зафіксували 414 смерті від коронавірусу. Загалом у Китаї померли 425 осіб.

Летальний випадок також зафіксовано на Філіппінах.

Крім того, місцева влада зазначила, що за понеділок підтверджено 2345 нових випадків зараження. Загалом у провінції інфіковано близько 13,5 тисяч людей. Серед госпіталізованих 576 осіб перебувають у критичному стані.

Загалом у світі інфіковані більше 19 тисяч осіб.

Також повідомляється, що у США перший хворий на коронавірус успішно пройшов терапію та був виписаний з лікарні.

Читайте також: Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання

Передісторія: