Більше 400 осіб померли внаслідок зараження коронавірусом
За останніми даними у результаті зараження коронавірусом у Китаї померли щонайменше 425 людей. Захворіли у всьому світі понад 19 тисяч.
Джерело: CNN
Деталі: Органи охорони здоров’я китайського провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби, повідомили, що у понеділок померли 64 людини.Таким чином у провінції зафіксували 414 смерті від коронавірусу. Загалом у Китаї померли 425 осіб.
Летальний випадок також зафіксовано на Філіппінах.
Крім того, місцева влада зазначила, що за понеділок підтверджено 2345 нових випадків зараження. Загалом у провінції інфіковано близько 13,5 тисяч людей. Серед госпіталізованих 576 осіб перебувають у критичному стані.
Загалом у світі інфіковані більше 19 тисяч осіб.
Також повідомляється, що у США перший хворий на коронавірус успішно пройшов терапію та був виписаний з лікарні.
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Передісторія:
- У грудні 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
- Наразі під підозрою на наявність захворювання в медустановах Китаю спостерігаються 152,7 тисячі осіб, 475 осіб виписано після успішного проходження курсу лікування.