Зафіксовано другу смерть від коронавірусу за межами материкового Китаю
Вівторок, 4 лютого 2020, 08:09
У Гонконзі від нового коронавірусу 2019-nCoV померла перша людина – і це вже другий випадок смерті від хвороби за межами материкового Китаю після Філіппін.
Джерело: Reuters, інфографіка Bloomberg
Деталі: Цей летальний випадок підняв загальне число жертв від пневмонії, породженої вірусом, до 427 осіб.
Перша смерть від хвороби за межами материкової частини Китаю була зафіксована на Філіппінах минулого тижня.
У Китаї число заражених за останню добу зросло на рекордні 64 людини.
Загалом заразилося вже понад 20,6 тисяч осіб.
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Передісторія:
- У грудні 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.