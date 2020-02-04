У Гонконзі від нового коронавірусу 2019-nCoV померла перша людина – і це вже другий випадок смерті від хвороби за межами материкового Китаю після Філіппін.

Джерело: Reuters, інфографіка Bloomberg

Деталі: Цей летальний випадок підняв загальне число жертв від пневмонії, породженої вірусом, до 427 осіб.

Bloomberg

Перша смерть від хвороби за межами материкової частини Китаю була зафіксована на Філіппінах минулого тижня.

У Китаї число заражених за останню добу зросло на рекордні 64 людини.

Загалом заразилося вже понад 20,6 тисяч осіб.

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