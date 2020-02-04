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Зафіксовано другу смерть від коронавірусу за межами материкового Китаю

Вівторок, 4 лютого 2020, 08:09
Зафіксовано другу смерть від коронавірусу за межами материкового Китаю

У Гонконзі від нового коронавірусу 2019-nCoV померла перша людина – і це вже другий випадок смерті від хвороби за межами материкового Китаю після Філіппін.

Джерело: Reuters, інфографіка Bloomberg

Деталі: Цей летальний випадок підняв загальне число жертв від пневмонії, породженої вірусом, до 427 осіб.

 
Bloomberg

Перша смерть від хвороби за межами материкової частини Китаю була зафіксована на Філіппінах минулого тижня.

У Китаї число заражених за останню добу зросло на рекордні 64 людини.

 

Загалом заразилося вже понад 20,6 тисяч осіб.

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Передісторія:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань було зареєстровано спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавіруссвітКитай
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