Аваков нагородив зброєю 438 людей за рік

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у 2019 році нагородив зброєю 438 осіб, 112 "стволів" отримали державні та громадські діячі і волонтери.

Джерело: відповідь МВС на запит "Української правди"

Дослівно: "Впродовж 2019 року відомчою заохочувальною відзнакою МВС "Вогнепальна зброя" нагороджено 438 осіб".

Деталі: На інші питання запиту в МВС не відповіли. УП, зокрема, просила, за можливості, вказати кількість осіб, яких нагородили зброєю, за категоріями (нардепи, спецпризначенці, добровольці, інші категорії), а також вказати види зброї, якою нагородили людей у 2019 році.

УП також цікавилася, чи отримували минулого року відзнаку "Вогнепальна зброя" народні депутати.

В МВС на це повідомили, що на кожного власника зброї (у тому числі і на осіб, нагороджених зброєю) заводиться особова справа. Ці особові справи ведуться в уповноважених підрозділах з контролю за обігом зброї та дозвільної системи головних управлінь Нацполіції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві.

Але інших даних не повідомили, вказавши, що це персональні дані особи, "поширення яких без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини".

Пізніше у МВС уточнили, що 215 одиниць нагородної зброї отримали поліцейські, 101 – військовослужбовці та інші правоохоронці та 112 – державні та громадські діячі і волонтери.

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