Гончарук розказав звідки взялись і навіщо дві платіжки за газ

Платіжка за транспортування газу надходить споживачам окремо від платіжки за сам газ, щоб була можливість вільно змінювати компанію, яка його постачатиме.

Джерело: Telegram-канал прем’єр міністра України Олексія Гончарука

Пряма мова: "Наразі сплату за транспортування відокремили, щоби в разі потреби була можливість вільно змінювати постачальника. А це — європейські правила ринку та боротьба з монополіями".

Деталі: Гончарук підкреслив, що розділення платіжок на дві частини не вплине на загальну вартість газу для споживачів. Він пояснив, що плата за транспортування завжди існувала, але раніше вона входила до загального тарифу.

При цьому він зазначив, що українці платитимуть за транспортування газу навіть, коли його не використовують, але сума буде мінімальна. Наприклад, вартість розподілу газу на приготування їжі становитиме 2.8 грн.

За його словами, уряд звернеться до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з пропозицією затвердити мінімальну оплату за відсутності споживання газу.

Також Уряд запропонує забезпечити одночасне надходження цих двох платіжок, аби споживачам було зручніше їх сплачувати.

Прем'єр-міністр також повідомив, що у лютому міністерство соціальної політики автоматично нарахує субсидії та пільги за відокремлену послугу з розподілу природного газу за січень і лютий 2020-го року. Громадянам не потрібно додатково звертатися за цим.

Знати більше: Ціна на газ для населення: що саме змінив уряд і як це позначиться на платіжках

Що було раніше: У січні українці отримали не одну, а дві платіжки – окремо за газ і окремо за його транспортування.

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV, що розділення платіжок не буде впливати на його ціну для споживачів. При цьому він повідомив, що ведеться робота над тим, щоб громадяни отримували одну платіжку, а не дві.