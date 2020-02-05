Уряд прив’язав зарплату чиновників до середньої заробітної плати в країні

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що уряд ухвалив рішення про обмеження заробітної платні та премій керівникам органів виконавчої влади.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Під час наради за участю представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив президенту, що уряд ухвалив рішення впорядкувати питання виплати зарплат керівникам міністерств.

Пряма мова Гончарука: "Ми домовилися про те, що зарплата міністра, заступника міністра, інших високопосадовців буде прив’язана до середньої зарплати по країні. Зарплата міністрів та їхніх заступників буде в діапазоні від трьох до п’яти середніх заробітних плат. І потрібно припиняти виплати по 200-400% премій – максимальна премія буде не більше ніж один оклад".

Деталі: Також, за його словами, вся інформація про зарплати керівництва Кабінету Міністрів буде публічною та оприлюднюватиметься щомісяця.

Пряма мова Зеленського: "Мені здається, дуже справедливо, що ви прив’язуєте платню з коефіцієнтом до середньої заробітної плати по країні, і якщо вона збільшується, то у всіх збільшується, а якщо зменшується, то й у високопосадовців також".









