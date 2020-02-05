Пів тисячі "слуг" зберуть вчитися децентралізації в КВЦ "Парковий"

Партія "Слуга народу" збирається проводити тренінги для голів об’єднаних територіальних громад на базі КВЦ "Парковий".

Джерело: Facebook-сторінка заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук

Пряма мова: "Студентами нашої "школи" стануть не лише народні депутати. 15-16 лютого ми проведемо тренінг для голів ОТГ та депутатів місцевих рад на тему децентралізації.

Поговоримо про схожості та відмінності між ОТГ і місцевими радами, що не приходили процес об‘єднання. Розглянемо управлінську структуру громади. Пояснимо місце та роль депутатського корпусу в управлінні регіонами. Окрему увагу приділимо бюджетному процесу та економічному розвиткові громад".

Деталі: За словами Кравчук, на навчання запрошені 470 депутатів місцевих рад та 24 голови ОТГ, які були обрані від партії "Слуга народу" у грудні 2019 року.

Євгенія Кравчук зазначила, що "Слуга народу" організує постійний навчальний центр на базі КВЦ "Парковий": у березні почнуться навчальні програми з законодавчої роботи і медіа-тренінги.

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