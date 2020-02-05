Пів тисячі "слуг" зберуть вчитися децентралізації в КВЦ "Парковий"
Партія "Слуга народу" збирається проводити тренінги для голів об’єднаних територіальних громад на базі КВЦ "Парковий".
Джерело: Facebook-сторінка заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук
Пряма мова: "Студентами нашої "школи" стануть не лише народні депутати. 15-16 лютого ми проведемо тренінг для голів ОТГ та депутатів місцевих рад на тему децентралізації.
Поговоримо про схожості та відмінності між ОТГ і місцевими радами, що не приходили процес об‘єднання. Розглянемо управлінську структуру громади. Пояснимо місце та роль депутатського корпусу в управлінні регіонами. Окрему увагу приділимо бюджетному процесу та економічному розвиткові громад".
Деталі: За словами Кравчук, на навчання запрошені 470 депутатів місцевих рад та 24 голови ОТГ, які були обрані від Слуги Народу у грудні 2019 року.
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Передісторія:
- В листопаді 2019 року лідер політичної партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко заявив про наміри провести "Трускавець-2" для народних обранців, зокрема, щоб дати їм знання із цифрової грамотності.
- Тренінг для "слуг народу" проходив з 29 липня по 4 серпня у Трускавці. У ньому взяли участь 263 народні обранці.
- Вони мешкали у кількох трускавецьких готелях, зокрема в "Rixos-Прикарпаття" та "Mirotel". Команда викладачів KSE впродовж тижня читала для майбутніх депутатів лекції з економіки, бюджетного процесу, публічної політики, розповідала про децентралізацію, освіту, оборону тощо.
- Тижневий семінар для новообраних народних депутатів обійшовся"Слузі народу" у 10 мільйонів гривень.
- У 2020 році в Україні повинні відбутися місцеві виборів.