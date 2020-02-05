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Пів тисячі "слуг" зберуть вчитися децентралізації в КВЦ "Парковий"

Середа, 5 лютого 2020, 11:53
Пів тисячі слуг зберуть вчитися децентралізації в КВЦ Парковий

Партія "Слуга народу" збирається проводити тренінги для голів об’єднаних територіальних громад на базі КВЦ "Парковий".

Джерело: Facebook-сторінка заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук  

Пряма мова: "Студентами нашої "школи" стануть не лише народні депутати. 15-16 лютого ми проведемо тренінг для голів ОТГ та депутатів місцевих рад на тему децентралізації.

Поговоримо про схожості та відмінності між ОТГ і місцевими радами, що не приходили процес об‘єднання. Розглянемо управлінську структуру громади. Пояснимо місце та роль депутатського корпусу в управлінні регіонами. Окрему увагу приділимо бюджетному процесу та економічному розвиткові громад".

Деталі: За словами Кравчук, на навчання запрошені 470 депутатів місцевих рад та 24 голови ОТГ, які були обрані від партії "Слуга народу" у грудні 2019 року.

Євгенія Кравчук зазначила, що "Слуга народу" організує постійний навчальний центр на базі КВЦ "Парковий": у березні почнуться навчальні програми з законодавчої роботи і медіа-тренінги.

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Передісторія:

  • В листопаді 2019 року лідер політичної партії "Слуга народу", нардеп Олександр Корнієнко заявив про наміри провести "Трускавець-2" для народних обранців, зокрема, щоб дати їм знання із цифрової грамотності.
  • Перший тренінг для "слуг народу" проходив з 29 липня по 4 серпня 2019 року у Трускавці. У ньому взяли участь 263  народні обранці. Вони мешкали у кількох трускавецьких готелях, зокрема в "Rixos-Прикарпаття" та "Mirotel".
  • Команда викладачів KSE впродовж тижня читала для майбутніх депутатів лекції з економіки, бюджетного процесу, публічної політики, розповідала про децентралізацію, освіту, оборону тощо.
  • Тижневий семінар для новообраних народних депутатів обійшовся "Слузі народу" у 10 мільйонів гривень.
  • У 2020 році в Україні повинні відбутися місцеві виборів.

Українська правда

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Теми: Слуга народумісцева влададецентралізаціявибори
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